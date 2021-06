El representante legal de Maite Perroni profundiza sobre las acciones legales que emprenderá la actriz

Después de que ¡HOLA! pudo saber que la actriz Maite Perroni tomaría acción legal en contra de Claudia Martín, esposa del productor Andrés Tovar, y de Koko Stambuck, quien fue novio de la cantante durante siete años y medio, Guillermo Pous, abogado de la actriz, ofreció varias entrevistas en las que detalló cuál será la estrategia para defender a su clienta. Después de que la exRBD se viera envuelta en una polémica en la que se insinuó que ella fue la tercera en discordia en el matrimonio de Martín y Tovar, la actriz decidió poner punto final a lo que, su abogado, llama una difamación: “Inicio aclarando, no existe una tercera en discordia, porque jamás existió una relación de tres”, comentó ayer el licenciado en un enlace con el programa Ventaneando.

Durante la charla con esta emisión, el abogado aclaró por qué los señalamientos en contra de su clienta son falsos: “Como lo aclaró hace unos días (Maite), no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida absolutamente, moral o éticamente para relacionarse con nadie. Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual, jamás existió esta tercería como lo quiere hacer notar la señora Martín”, explicó. El representante legal de la actriz reveló qué es lo que se busca con esta demanda: “Lo que tiene que pasar aquí es retractarse por lo que dijo, por los señalamientos que hizo, por la inercia que provocó, por los adjetivos que han estado generando derivado de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite”, añadió esta mañana, el abogado en el programa Hoy.

Aprovechó para detallar cuál será la estrategia que emprenderá su clienta en contra de Claudia Martín y de Koko Stambuck: “La acción, inicialmente, comienza con la señora Martín por las declaraciones realizadas y señalamientos en contra de Maite Perroni argumentando que ella es una persona tercera en discordia, lo cual es absolutamente falso y atacándola, denostándola y dañando su imagen, su reputación, su prestigio, su intimidad, argumentando cosas falsas y que, además le causan un prejuicio personal y profesionalmente”. Comentó que tienen conocimiento de su participación en la narrativa publicada esta semana en la portada de la revista TVNotas: “Tenemos identificado ya quién fue el redactor de esa nota, a pesar de que se haya firmado con un seudónimo, y tenemos perfectamente ubicado, con pruebas, de cómo se llegó a esa información. Por una parte, la señora Martín y la otra parte con la que empataron el resto de la historia”, comentó también en el matituno.

Guillermo Pous aseguró que serán dos las vías por las que defienda a Perroni: “Son dos secciones distintas, administrativa, una infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de imagen; además, de buscar una sanción para que se le paguen los daños y perjuicios, es decir la reparación del daño y, por la otra, la vía civil, la reparación del daño, la cuantificación económica”. Aseguró que los dichos en contra de su clienta la han afectado en diversos sectores de su vida: “Es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada a su esfera íntima y que, además, no solamente ataca a esta parte personal, sino que le afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes”.

Las acciones en contra de Koko Stambuk

El representante legal de Maite también confirmó que, en estas acciones legales, también está contemplado Koko Stambuk, expareja de la actriz quien, afirmó, también estuvo involucrado en la divulgación de esta información que calificó como falsa: “Es parte de las personas que participan en esta narrativa para la publicación de la nota. Tiene más de 20 años (Maite) dedicándose a esto y jamás hay alguien que pueda señalarla como haber llevado a cabo cualquier acto negativo, ni profesional, ni personal”, explicó el licenciado, también en Hoy. Por su parte, esta mañana, Claudia Martín emitió un comunicado de prensa, en respuesta a las declaraciones de Pous: “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos”, escribió en este documento que se convirtió en su primera reacción oficial ante esta polémica.