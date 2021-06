Más enamorada que nunca, América Fernández celebra cinco meses con su novio

A la felicidad que está disfrutando la familia Fernández con el nacimiento de Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, y con la reciente boda de Alex Fernández y Alexia Hernández, se suma el romanticismo de América, quien este 03 de junio está celebrando los cinco meses con su novio Brando Rosales. A través de Instagram, la gemela de Camila, compartió una imagen al lado de su galán con quien está disfrutando de una linda relación con la que todo el clan está muy contenta. Como el resto de los Fernández, América está fascinada con Cayetana, la más joven del clan con quien recientemente compartió una tierna imagen en su tierno papel de tía.

Con una imagen, captada en blanco y negro, donde se les ve fundidos en un beso. La hija de El Potrillo acompañó este post de la leyenda “5M” y un emoji de corazón. Aunque América Fernández es, de los tres hijos mayores del cantante, la más alejada de los medios de comunicación, sí comparte con sus seguidores de Instagram detalles de su vida, sobre todo, desde que comenzó su relación con Brando. En estos cinco meses, la diseñadora ha compartido varias románticas fotos de su relación que muchos de sus seguidores quieren saber si terminará en el altar como las relacionadas de sus hermanos.

Aunque América prefiere no dar entrevistas, recientemente, su mamá, América Guinart habló del romance de la joven en un enlace con el programa Ventaneando donde confesó que ve muy enamora a su hija: “Ella tiene ahorita no mucho tiempo con su novio, había tenido otra relación, creo que había cumplido 3 años y ahorita tiene ya unos meses con otra pareja y está muy contenta”. En esta conversación, la exesposa también habló del talento de su hija: “También ya saben que canta muy bonito, también toca instrumentos, como Alex y Camila, solamente que a ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a esto, ella ahorita está haciendo una marca de ropa que quiere lanzar, América es muy creativa también, ella siempre se ha ido por lo fashion, el diseño de joyas, de ropa, todo eso, es muy buena, súper padre lo que está haciendo”, explicó.

Si bien la mamá de América la ve muy enamorada, reconoció que no cree que llegue al altar pronto: “Se casó Camila, se casó Alex, no creo que América se me case pronto”, comentó Guinart. Antes de formalizar su relación, con sus hermanos, la hija de El Potrillo está disfrutando de la etapa más feliz de su noviazgo según ha dejado ver en redes sociales donde suele intercambiar románticos mensajes, pues, aunque la cuenta de Brando es privada, siempre le responde con emojis y muestras de amor que son aplaudidas por el resto de la familia pues es común ver reacciones de Camila, Alex y Valentina, sus hermanos, quienes están felices por ella.

América, en su papel de tía

En abril pasado, con el nacimiento de Cayetana, la familia Fernández experimentó un tierno giro y la atención de todos se volcó a la bebé. Como su hermano Alex y su papá, América también compartió una imagen con la pequeña en sus brazos: “Baby C”, escribió al lado de una imagen. En esta semana, Alejandro Fernández también compartió una foto muy parecida con Cayetana a quien le sobran brazos para acurrucarse, pues también la hemos visto disfrutando de una siesta mientras su tío Alex la arrulla o su abuelita, quien igual que el resto está encantada con la niña.