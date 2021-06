Jorge Salinas abre su corazón sobre sus hijos mayores: 'Los extraño mucho'

Emocionado por su reciente regreso a las telenovelas, tras la cirugía de cadera que le fue realizada, Jorge Salinas sigue adelante, en uno de los instantes en el que su rol de papá es su mayor motivación. Y aunque en este momento permanece cercano a sus mellizos, Máxima y León, -a los que procreó junto a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez-, también tiene muy presentes a sus hijos mayores, a quienes tuvo de sus relaciones pasadas, y que actualmente residen en otros países. Precisamente, debido a la pandemia y a las dificultades para viajar, el intérprete no ha podido reencontrarse con ellos, aunque espera con ansias a que pueda darse esa anhelada oportunidad. Mientras tanto, ha revelado cómo podría celebrar el próximo Día del Padre, una fecha que está a la vuelta de la esquina.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Salinas habló de cómo se encuentran sus hijos, y del sentimiento que provoca en él no haberlos visto en un largo periodo de tiempo. Sin embargo, todo indica que gracias a la tecnología, se mantiene en contacto constante con ellos. “Todos mis hijos están bien, los extraño mucho, mucho. Hay unos que hace tres años no los veo, otros hace cinco, está cañón…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Despierta América. “Los viajes no se pueden hacer, hay que tener nada más contacto y después ya habrá tiempo para amarnos y recuperar la confianza porque estamos muy temerosos todos…”, explicó el intérprete de lo más amable frente a la cámara, refiriéndose a las actuales condiciones sanitarias.

Al ser cuestionado sobre cómo celebrará el próximo Día del Padre, Jorge fue puntual, dejando ver parte del plan con el que tendrá la dicha de reunir a su amada familia, dando muestra de que la distancia física no es ningún impedimento para permanecer cerca de ellos. “Cada quien está en los países donde reside, yo estoy trabajando donde debo trabajar, habrá seguramente una videoconferencia y pues ya, ni modo, hasta que se pueda…”, dijo el galán de cine, teatro y televisión, asumiendo con mucha paciencia este momento, hasta que las circunstancias para viajar sean favorables.

Cómo se encuentra de salud

Jorge Salinas también reveló cómo se siente con su regreso a las telenovelas, ahora como parte de un proyecto televisivo que lleva por nombre S.O.S Me Estoy Enamorando, al cual se ha incorporado luego de que meses atrás tuviera algunas complicaciones de salud que lo llevaron al quirófano. “Muy bien, de maravilla (me siento), me operaron la cadera el 1 de octubre pasado mi doctor José Manuel Aguilera Zepeda y me dejó perfecto, gran cirujano. Hay que tener siempre rehabilitación, hacer deporte, comer bien, pero de todo estoy perfecto…”, dijo, para luego dar detalles de su recuperación, la cual se dio de manera favorable. “Andas con andadera, de entrada, primero andadera, luego bastón y así es tu terapia y ahí vas, poco a poco…”, explicó para el programa televisivo Hoy.

En otro momento, el galán también habló de la felicidad que le provoca volver a los foros de televisión, agradecido por esta oportunidad que asegura se ha dado en tiempo y forma. “Yo creo que fue el tiempo justo, el tiempo necesario, nos fue muy bien con Te Doy la Vida en Univision y la verdad creo que es el momento justo. Sí ha habido otros proyectos, unos que se realizaron, otros que no. Tú debes estar disponible y vas a estar donde Dios te dice: ‘Este es tu momento para estar aquí’…”, explicó para Despierta América.

