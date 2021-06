Sincero, Juan Soler confiesa por qué no ha podido conocer a su nieta Alfonsina

Hace apenas unos meses, Juan Soler tuvo la dicha de convertirse en abuelo, luego de que su hija de 29 años, Valentina, -quien radica en Argentina-, diera a luz a una hermosa niña, alegría que compartió con sus fanáticos a través de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de la enorme ilusión que esto le provoca, el actor ha confesado que no ha podido conocer personalmente a su nieta Alfonsina, revelando las razones detrás de esta situación. Mientras tanto, el galán de telenovelas espera ansioso la llegada de ese momento, sintiéndose pleno ante este tierno giro que ha dado su vida y el cual le ha permitido llenarse de más amor, según contó en días pasados al ser cuestionado al respecto.

Tan sincero como siempre, Juan se tomó el tiempo para conversar nuevamente con la prensa, espacio en el que dio detalles de este aspecto de su vida por el que ha recibido todas las felicitaciones de sus fanáticos. “Alfonsina tiene tres meses… sigo sin poderla conocer…”, dijo durante una entrevista dada a conocer por el programa televisivo Hoy, para luego explicar que por motivo de la pandemia esto no ha sido posible. “Estamos con un problema enorme (en Argentina) entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay una sola aerolínea que es la aerolínea de bandera nuestra, que es un desastre, entonces no he podido conocer a mi nieta todavía…”, dijo.

En ese espacio, el también protagonista de melodramas como La Mexicana y El Güero, fue enfático al hablar del profundo sentimiento que lo invade en estos momentos de su reciente debut como abuelo, consciente de que si la situación hubiera sido distinta, también lo habría asumido con madurez. “Eso llega como naturalmente, esos son los deseos de tus hijos, quizá tus hijos no quieren tener hijos nunca y nunca eres abuelo, pero tuve la bendición ahora de que Valentina me haga abuelo de una bebé preciosa que se llama Alfonsina…”, dijo sonriente durante la charla, orgulloso de la familia que hoy lo cobija.

Las primeras fotos de Alfonsina

Fue a finales de marzo cuando Juan Soler compartió la buena nueva con todos sus seguidores, mostrando incluso las primeras postales en donde aparece la pequeñita a tan solo unos días de haber nacido. De hecho, en una de las fotos dadas a conocer en sus historias de Instagram, se aprecia el rostro del actor sonriente en una videollamada, momento que presumió con todos sus fanáticos, quienes han sido testigos de este tierno capítulo en la vida del intérprete. “Te amo por siempre”, agregó en otra de sus publicaciones, feliz de ser testigo de este instante tan entrañable.

Cabe destacar que, por aquellos días, Valentina también abrió su corazón sobre la experiencia de ser mamá, con un mensaje dado a conocer en la red, y con el cual hizo evidente, -además de la fecha exacta de nacimiento de su bebé-, la gran emoción de escribir esta nueva etapa de la mano de su pareja. “17/03 Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá. Fueron días difíciles, de poder verte solo dos horas al día, llegar a casa y que no estés ahí. Pero todo pasó, y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo…”, señaló la feliz mamá. “Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo más nada que pedirle a la vida. Sos el regalo más perfecto que pude recibir. Te amo desde el primer día que supe que existías y va a ser así hasta mi último día. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la persona más feliz del planeta…”, dijo.

