¿Será la boda de América Guinart la siguiente en la familia? La tapatía responde

Luego de 8 años y medio de mantener una discreta relación con el empresario Álvaro Favier, América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, utilizó su cuenta de Instagram para compartir la primera imagen al lado de su novio. El cumpleaños número 51 del galán de la tapatía fue el pretexto ideal para que compartiera una romántica instantánea en el que le deseó un feliz día y le agradeció por ser su compañero: “Gracias por tu amor, tu apoyo incondicional, por estar ahí siempre que te necesito, por cuidarme, respetarme”, escribió Guinart como descripción de la foto. En ese sentido, la tapatía fue cuestionada durante una entrevista con el programa Ventaneando, sobre la posibilidad de que, sea su boda, la próximo dentro de la familia, haciendo alusión a los enlaces matrimoniales de su hija Camila con Francisco Barba y, recientemente, la boda civil de su hija Alex Fernández y Alexia Hernández.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sincera, América dejó entrever que no está cerrada a esa posibilidad: “Todavía no sabemos, pero sería chistosísimo eso”, comentó entre risas. En un tono más serio, la tapatía reconoció que, en el pasado, estuvo cerrada mucho tiempo a esa posibilidad, pero ahora que sus hijos han volado del nido, la idea de formalizar su relación ha regresado a su mente: “En una época de mi vida pensé que me quería casar, después, no estaba segura de dar este paso y vi que mis hijos empezaron a entrar a una edad en la que ya no era una opción para mí casarme y quise pasar con ellos la adolescencia; pero ahora que se casó Camila, que se casó Alex, no creo que América se me casé pronto, pero igual tengo que contemplar de qué manera rehacer mi vida y sí, me estoy replanteando esa idea, pero todavía estoy en un punto donde no puedo contestar eso, porque no sé qué quiero”, explicó.

VER GALERÍA

Sobre por qué tuvo que esperar 8 años para compartir la primera foto con su novio, dijo: “Yo nunca comparto cosas de mi pareja, más que nada, porque mi pareja es empresario y no le gusta el rollo del espectáculo, ni las redes sociales; entonces, me pidió mantenerlo al margen y así como el respeta, no saben a qué grado toda mi vida y yo, obviamente, le correspondí igual y le dije: ‘Yo no voy a subir nunca nada en redes, porque te respeto’”, explicó. Reconoció que sintió que su cumpleaños era una fecha especial que valía la pena compartir con sus seguidores: “Tenemos 8 años y todo el mundo sabe que tenemos una relación y, esta vez, que estábamos festejando su cumpleaños -en realidad, el año pasado, él cumplió 50 años y fue un cumpleaños de pandemia, donde él fue a verme a mí a Vallarta, en donde yo estaba, y pasamos un cumpleaños, él y yo solos, no se pudo festejar- entonces, dije: ‘Yo creo que es momento de hacerle una felicitación pública’, claro que le pedí su consentimiento, le dije: ‘Quiero poner una felicitación pública para ti’”, contó.

América fue más allá y reconoció que el nacimiento de su primera nieta, la pequeña Cayetana, también la puso a pensar en su futuro amoroso: “Es muy chistoso porque hasta Cayetana me vino a mover ese asunto, como que me pregunto: ‘¿Qué querrá Cayetana?, que yo tenga una relación más formal y seria, un matrimonio, o tal vez sea un buen ejemplo o no’, imagínate nada más”, comentó entre risas la tapatía quien, aprovechó para confesar que está disfrutando de una de las etapas más importantes de su vida: “Estoy ahorita en un momento de mi vida súper pleno, súper feliz, la vida me ha dado un chorro de bendiciones, una tras otra”, reconoció.

VER GALERÍA

La etapa familiar más feliz

Sobre el excelente momento que están viviendo sus hijos Camila; por el nacimiento de Cayetana, y Alex, por su boda, América comentó: “Estoy muy contenta por ellos, por mí también, me han dado muchas alegrías, muchas satisfacciones, ese regalo tan grande que es nos mandó Dios que es Cayetana, me tiene enloquecida de amor, la adoro, está hermosa la chiquilla y ver a Cami también contentísima, su marido es un tipazo ha sido un buen marido, ha sido un buen papá; Cami una súper mamá, no saben. A Alex y a Alexia los veo enamorados, culminando esa etapa que tuvieron de noviazgo largo, ahora ya formando su propia familia, emocionados organizando su boda religiosa, todo, yo estoy súper plena en mi vida”.