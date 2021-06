¿Qué opina José Eduardo Derbez de la decisión de sus padres de no volver a hablarse?

Más allá de los años que han transcurrido, la relación que existió entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sigue siendo tema de conversación entre sus fanáticos, sobre todo a raíz de los comentarios que en repetidas ocasiones el intérprete ha hecho de su ex. Precisamente, en la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, José Eduardo le pide a su papá que si le ocurre algo le avise a su madre, esto segundos antes de que practicara un deporte extremo. De inmediato, el también productor de cine respondió con su característico sentido del humor, dejando claro que ni así mantendría contacto con Victoria, de quien se separó hace ya varios años. Pero ¿qué opina el joven actor de la decisión de sus padres de no volverse a hablar?

Tan sincero como suele ser, José Eduardo puso fin a la incertidumbre, dando a conocer la postura que hasta el momento ha mantenido, con respecto a que sus progenitores no tengan comunicación, respetando ante todo la manera en que ambos han preferido llevar sus vidas durante todo este tiempo. “Pues está bien, no tienen por qué hablarse, yo por mí mejor…”, dijo en tono amable durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy, haciendo énfasis en la principal razón de su respuesta. “Por eso se llama ex, ya no es. Entonces cada quien tiene sus vidas y sus parejas y su relación y esto fue hace 30 años, entonces ya…”, agregó, haciendo evidente la madurez con la que asume esta circunstancia.

Lo cierto es que independientemente de cómo han marchado las cosas tras la separación de Victoria y Eugenio, el joven tiene un enorme cariño por sus padres, de quienes se ha apoyado para forjar una sólida carrera en el espectáculo, dando muestra de que ha sido digno heredero del talento de sus progenitores. Al mismo tiempo, disfruta de compartir entrañables instantes con cada uno, como lo hizo recientemente con su mamá, quien celebró un año más de vida cobijada por el cariño de sus seres queridos. “Ella está contenta, está feliz, descansando, cumplió años y que siga cumpliendo cien más, le regalé un reloj…”, agregó, para luego destapar más detalles del festejo. “Nos fuimos a comer y después nos fuimos a jugar parchís, que es un juego que nos gusta mucho y fue muy poquito, todo muy chiquito, ella quería festejar más pero pues ya no se ha podido, esperemos el siguiente año poder festejar…”.

La reacción de Victoria al comentario de Eugenio

En días pasados, Victoria Ruffo reapareció en un evento público, espacio en el que conversó con la prensa, no solo de su próximo regreso a las telenovelas con una secuela de Corona de Lágrimas, sino que también fue cuestionada sobre lo dicho por Eugenio en su reality familiar, tras la petición José Eduardo de comunicarse con su madre si se “moría”, pues estaba a punto de lanzarse de un puente como parte de un deporte extremo. “Seguramente no me va a enterar, por él no. Seguramente por una fan o un Twitter o algún lado, él no…”, expresó con amabilidad la estrella de los melodramas e incluso regalando algunas sonrisas frente a la cámara.

De hecho, Victoria reveló que tampoco mantiene contacto con Eugenio, pasando la página de aquella historia que los unió en el pasado, para privilegiar ante todo el presente. “Eugenio y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos tenerlo cuando mi hijo estaba chiquito pero no se pudo, pero ahorita ya ni chiste. Ni estamos enojados ni no enojados. Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años, entonces Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha. Lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que José Eduardo ya lo ve, sale con él y su papá ya lo busca, que eso es importante también…”, dijo la actriz.

