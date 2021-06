De vuelta a las telenovelas, Jorge Salinas habla de su estado de salud

Meses atrás, Jorge Salinas encendió las alertas entre sus seguidores, luego de que fuera captado por la lente de los paparazzi apoyado de un bastón e incluso con una andadera. Sin embargo, el actor se mantuvo muy discreto en torno a su estado de salud, así como también lo hizo su esposa, Elizabeth Álvarez, tras ser cuestionada por esta situación durante un encuentro que sostuvo con la prensa, apenas en diciembre pasado. Finalmente, ha sido el mismo intérprete quien ha puesto fin a la incertidumbre, revelando cómo se encuentra en este momento, y explicando los motivos por los cuales tuvo que recurrir al médico, un episodio que ha logrado dejar atrás, para enfocarse de lleno en su regreso a las telenovelas, ahora con una participación en el melodrama S.O.S Me Estoy Enamorando.

Sin más rodeos, el galán de cine, teatro y televisión respondió cómo se encuentra de salud en estos momentos, en los que ha seguido al pie de la letra las indicaciones del especialista que se encargó de atenderlo. “Muy bien, de maravilla, me operaron la cadera el 1 de octubre pasado mi doctor José Manuel Aguilera Zepeda y me dejó perfecto, gran cirujano…”, dijo en entrevista para el programa matutino Hoy, en el que especificó parte de la disciplina que ha seguido a lo largo de estos días. “Hay que tener siempre rehabilitación, hacer deporte, comer bien, pero de todo estoy perfecto…”, dijo, visiblemente animado por esta etapa en la que se ha sumado a un nuevo reto profesional.

En otro instante de la charla, Salinas también se refirió al proceso por el que atravesó durante la recuperación, la cual se dio de manera favorable. “Andas con andadera, de entrada, primero andadera, luego bastón y así es tu terapia y ahí vas, poco a poco…”, explicó. En ese espacio, y al dejarse ver un poco más delgado, señaló que ha sido Elizabeth quien se ha encargado de cierta manera de apoyarlo para mantenerse en forma, algo que ha logrado conseguir satisfactoriamente. “Mi mujer me encanta cómo cocina pero casi no como lo que cocina. A veces, porque sí me dice: ‘Tú esto no puedes’, porque sí hay que estar en una línea...”, compartió, aunque asegura que las cosas podrían ser distintas si la profesión lo requiriera. “Cuando se trata de subir de peso, engordar pues lo haces, porque finalmente eres un intérprete…”, agregó.

Agradecido con la vida

Lo cierto es que este es un gran momento para Jorge Salinas, pues a la par de su regreso a la pantalla chica, tiene la dicha de que sus seres queridos se encuentren bien, algo que lo llena de mucha satisfacción, un sentimiento que no pudo ocultar frente a las cámaras. “Me siento muy agradecido, muy afortunado de tener salud, primero que nada, de tener una familia que está sana…”, expresó el intérprete en entrevista con Despierta América.

Sobre su regreso a las telenovelas, y la pausa que hizo de la televisión precisamente durante la pandemia, Salinas habló con toda claridad, asegurando que todo se ha dado en los momentos más precisos, tomando con calma el curso que ha seguido su vida a lo largo de todos estos meses. “Yo creo que fue el tiempo justo, el tiempo necesario, nos fue muy bien con Te Doy la Vida en Univision y la verdad creo que es el momento justo. Sí ha habido otros proyectos, unos que se realizaron, otros que no. Tú debes estar disponible y vas a estar donde Dios te dice: ‘Este es tu momento para estar aquí’…”, compartió, feliz del reto que ahora tendrá que asumir, interpretando por primera vez a un personaje que nunca había realizado, un invidente.

