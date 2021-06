Dan a conocer que la separación de la actriz Claudia Martín y su esposo, es un hecho

En medio del éxito que está teniendo la telenovela Fuego Ardiente, proyecto que se encuentra en su recta final y donde la actriz Claudia Martín conquistó a los televidentes con su personaje de Martina, su nombre acapara los titulares, en esta ocasión, por un asunto de su vida personal. Como pocas veces, esta mañana, durante la sección de espectáculos del programa Sale el Sol producido por su esposo, Andrés Tovar, se dio a conocer que la pareja se encuentra separada desde hace unos meses; esta información, se transmitió horas después de que la revista TVNotas publicara en su portada un artículo sobre la supuesta infidelidad del actor con otra conocida actriz. La separación entre Martín y Tovar se da un año y medio después de su boda de ensueño, realizada en Oaxaca, un evento que compartieron en primicia con ¡HOLA!

Casi al inicio de la emisión del matutino, la periodista Ana María Alvarado se encargó de desmentir los dichos de la revista, pero de confirmar que la actriz y el productor están separados desde hace varios meses: “Esta mañana salió una información que queremos comentarles sobre nuestro productor André Tovar, de aquí, de Sale el sol y su separación de Claudia Martín, esto es un hecho, llevan separados ya varios meses, no está juntos, pero no hay nadie, no hay una tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista”, comentó. Por su parte, Joanna Vega-Biestro continuó revelando que fue el productor quien compartió con ellos su decisión: “La realidad es que él tuvo la confianza de platicar con nosotros que somos su equipo, al final del día somos una familia, cuando algo nos pasa tendemos a comentarlo entre nosotros y nunca se habló de una tercera en discordia, nunca se habló de ningún problema”.

La periodista continuó revelando por qué no habían hecho pública su decisión: “Es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo, porque son dos personas que se quieren tanto que decidieron tomar caminos diferentes, pero por el camino del respeto y del amor. Creo que sí es importante recalcar, sobre todo porque ellos estaban tomando las medidas necesarias -porque tienen familia también- para comentarlo en su momento, entonces, sí es importante aclarar que lo que salió en la portada el día de hoy no es verdad”, dijo. Para finalizar, Ana María Alvarado tomó nuevamente la palabra para decir: “Se le quiere mucho a Claudia y a Andrés, yo tuve la oportunidad de ir a su boda, cada quien tendrá su proceso, su duelo y les deseamos a ambos lo mejor, aclarado que no hay nadie más en el camino”.

Enfocada en su trabajo como actriz, han sido pocas las veces que Claudia habla de su vida privada frente a las cámaras; sin embargo, en el programa de su marido lo hizo en un par de ocasiones, como durante su visita en octubre de 2019, un mes después de contraer nupcias con el productor. En aquella ocasión, Martín se sinceró y contó por qué nunca se imaginó vestida de blanco: “Yo la verdad no creía que me iba a casar, no lo veía como un plan o como un objetivo, simplemente yo creo que sucedió, el poder conocerlo a Andrés y saber desde un inicio que él es el amor de mi vida, entonces para mí fue como decir: ‘¡Claro que sí! Contigo hasta el fin del mundo’. Ahorita estamos en un proceso de compenetración como pareja y lo estoy disfrutando muchísimo”, confesó en aquella ocasión la actriz.

Ya no se siguen en redes

A partir de que se dio a conocer la separación de la actriz y el productor, los fans de la pareja notaron que, no sólo ya no se siguen en redes sociales como Instagram, sino también que, en el perfil de ella, ya no hay rastro de su relación con Andrés Tovar, pues fueron eliminadas las fotos con él que había publicado. Esta mañana, también llamó la atención un tuit de la actriz en el que publicó una imagen con la frase: “La intuición no se equivoca”. En los últimos días, Martín se ha mantenido alejada de los medios y ha estado compartiendo espectaculares fotos desde Miami, donde está disfrutando de unas vacaciones, luego de concluir las grabaciones de Fuego Ardiente, telenovela en la que comparte créditos con Carlos Ferro y Kuno Becker y que llegará a su fin el próximo 4 de junio.