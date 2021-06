María Sorté relata cómo fue que se enteró del atentado contra su hijo: 'Fue la cosa más terrible'

Con el corazón en la mano, María Sorté compartió lo difícil que fue para ella enfrentar una de las noticias más duras en su vida, luego de que hace casi un año su hijo, Omar García Harfuch, -quien actualmente se desempeña como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México-, fue víctima de un atentado. De manera sincera, y como muy pocas veces lo ha hecho, la estrella de telenovelas relató parte de cómo vivió ese día, y de la angustia que le provocó enterarse de la situación aquella mañana del 26 de junio de 2020, un asunto que cobró toda la relevancia mediática, por la magnitud del ataque del que el funcionario logró salir sobreviviente, algo que la intérprete agradece a Dios de manera infinita.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz habló de la manera en que otro de sus hijos la puso al tanto de lo que le había ocurrido a Omar, algo que la tomó por sorpresa y que la llevó reaccionar de manera inmediata. “Fue la cosa más terrible, cuando no trabajo yo soy bien perezosa, o sea, no me levanto temprano, entonces entra mi hijo y me dice: ‘No te asustes mamá, no te asustes, Omar está bien, sufrió un atentado pero no te asustes'...”, recordó la protagonista de melodramas, que vivió los momentos más angustiantes durante las horas posteriores. “Entonces me paro para la tele, pero me temblaban las piernas y entonces comienzo a ver, no podía creerlo y entonces comencé ‘padre, padre’, porque todavía no me llegaba a mí que estaba bien, hasta que ya la noticia decía ‘pero está bien’, hasta los más escépticos supieron que era un milagro, un milagro primero porque pues la camioneta parecía coladera, segundo porque se les encasquillaron armas, porque corrieron…”.

Sin embargo, ante lo difícil que le resultó concebir que la vida de su hijo corrió peligro, María se refugió profundamente en la fe, lo que le permitió ponerse de pie y salir adelante, teniendo muy presente que debía elevar sus plegarias para que todo marchara por buen camino, algo que finalmente pudo ser posible. “Solamente tengo que darle muchas gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque si yo le he pedido que mande ángeles alrededor de él, esos ángeles estaban ahí, por eso corrieron los que le iban a disparar porque algo vieron. Si yo le he pedido y lo cubro con la sangre de Cristo Jesús, estaba cubierto, cubierto con la sangre de Cristo Jesús, pero sí fue terrible, terrible…”, relató.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra a un año del atentado?

De lo más sincera, María también habló de cómo se encuentra en estos instantes, y de la charla que ha tenido con su hijo, quien asegura se mantiene firme en su compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía. “El susto yo creo que no se ha pasado, cada noche digo: ‘¿Cómo estás mijo?’, y cada mañana digo: ‘¿Cómo estás, mijo?’. Porque pues es terrible esa carrera que escogió y le digo: ‘Si vieras todo esto, cómo está el país, todo esto que te pasó, ¿te arrepientes y te regresarías y serías el actor que Carla quería que fueras o el cantante?’. Dice: ‘No mamá, aquí voy a estar’…”, reiteró, sin olvidar recordar qué fue lo primero que habló con Omar, apenas se pudo reunir con él. “Lo abracé y le dije: ‘Estás consciente que es un milagro, estás consciente que tienes que dar gracias a Dios permanentemente’. (Me dice) ‘Sí mamá, estoy consciente de que fue un milagro’. Y fue un milagro Mara…”.

Por ahora, María se encuentra plenamente agradecida por ese milagro que asegura Dios le hizo, por lo que en sus oraciones nunca se olvida de aquellas madres cuyas vidas han estado marcadas por la pérdida de un hijo. “Dios te manda esa fortaleza y te manda esa paz, porque yo debería estar enloquecida pero no, dentro de todo tengo paz y es por lo que oro siempre cuando veo a esas madres tan desesperadas con sus hijos desaparecidos, con sus hijos muertos, digo: ‘Dios mío, ayúdalas, mándales paz’, porque tan solo el hecho de que estés a punto de perder un hijo te vuelves loca. Si lo pierdes, yo creo que te terminas de volver loca…”, confesó.

VER GALERÍA