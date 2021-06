Desde Nueva York, el novio de Andrea Meza comparte las primeras imágenes de su romance con la Miss Universo

En tiempos de redes, hasta el amor se ha adaptado a estas nuevas herramientas donde, hace unos meses, Andrea Meza conoció al que ahora es su novio. Antes de convertirse en Miss Universo, la originaria de Chihuahua, comenzó a seguir en Tik Tok a un divertido y apuesto creador de contenido llamado Ryan Antonio quien, es un amante declarado de la cultura mexicana y uno de los tiktokers que más apoyó a la representante de nuestro país en el certamen. Fue tal la admiración que ambos comenzaron a mostrar, el uno al otro, que ya hasta fueron flechados por Cupido. Tras coronarse como la mujer más bella del mundo, Andrea se dio una oportunidad en el amor con el norteamericano quien, se encuentra en Nueva York pasando unos días con ella y creando las primeras memorias de su noviazgo.

Fue hace unos días, tras triunfar en Miss Universo, que Andrea Meza le confesó a Rodger Figueroa, durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, que sí estaba saliendo con el estadounidense: “Nos conocimos a través de las redes sociales hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”. Después de semanas de estar protagonizando algunas citas, la pareja ya formalizó su relación y así lo confirmó la Miss Universo al programa Venga la Alegría: “Seré muy breve, tengo un novio, él está soñado ahorita porque ahorita estoy yo con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en todo lo que hago y está súper contento por mí”.

Antes de que Andrea Meza confirmara su noviazgo, Ryan ya había compartido con sus seguidores que se encontraba en la Gran Manzana, hasta donde viajó para pasar unos días con su espectacular novia. Fiel a su sentido del humor, el influencer bromeó con el asunto cuando una de sus seguidoras le escribió: “No estaba equivocada de que tú eres el novio de Miss Universo”, señalamiento que él respondió con un video, captado en Central Park, donde, de fondo, aparece Andrea Meza sentada junto a él en una banca: “Lo siento mucho pero sí estas equivocada. Yo vine a Nueva York solo por mi café”, comentó en un tono sarcástico y mostrándose muy contento de su encuentro con su novia, a quien no veía desde su coronación.

Aprovechando que se encuentra con Andrea en Nueva York, hace unas horas, Ryan compartió varias imágenes al lado de su novia, instantáneas que se convierten en las primeras de su romance, luego de que la Miss Universo confirmara su relación: “Lo que la gente ve en las redes sociales", escribió el tiktoker como título de este álbum de tres fotos en las que; en la primera, aparecen muy enamorados en su primera selfie, en la segunda, una captura de pantalla de las videollamadas con las que comenzó su historia de amor y una tercera en la que Ryan captó a la Miss Universo disfrutando de una siesta, una foto en la que demostró que, hasta dormida, Andrea luce espectacular.

¿La Miss Universo tiene prohibido tener novio?

Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre las reglas de Miss Universo, una de las más controversiales es el estado civil de las concursantes quienes, según expertos, tiene que ser solteras para participar en el certamen; sin embargo, según Andrea Meza, este es un mito y así lo explicó: “No, para nada, no te lo prohíben, solamente es aprender a separar, es un trabajo, tú estás aquí y y tú no vas a llevar a tu esposo o a tus hijos al trabajo, tú estás enfocada en lo que tienes qué hacer, es lo mismo, yo estoy enfocada en lo que tengo qué hacer y tengo mi tiempo personal para mi familia, para mis amigos y para mi novio y tengo tiempo para estar aquí con la banda y presente en mi trabajo”, dijo durante su reciente entrevista con el matutino Venga la Alegría.