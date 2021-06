A unas horas de aparecer juntos en televisión, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides presumen su amor El actor reveló una fotografía en la que aparece besando a la guapa actriz, esta vez luciendo los que serían sus looks en la serie de The Good Doctor

Inspirados, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no solo escriben las páginas de un nuevo capítulo como novios, sino que también han hecho realidad un logro profesional, ser parte de la serie televisiva The Good Doctor, la cual los llevó por un tiempo a permanecer en Vancouver, Canadá. A unos días de revelar esta sorpresa a todos sus fanáticos, a quienes han hecho partícipes de este momento, la pareja ha dado otro vistazo del gran cariño que los une, esta vez con la publicación de una linda fotografía en la que aparecen ambos dándose un beso, detalle que acaparó de inmediato la atención por la simpática manera en la que además se dejaron ver. Así, los actores continúan poniendo en alto el amor que los mantiene unidos, un sentimiento que sin duda ha perdurado y que ha evolucionado desde que sus caminos lograron coincidir.

Como hace tiempo no ocurría, esta vez fue Osvaldo fue quien mostró una romántica postal en la que se dejó ver junto a Esmeralda, a la que además etiquetó en la publicación que ha acumulado miles de “me gusta”. Pero ¿qué ha hecho especial esta foto? A diferencia de las otras imágenes anteriormente compartidas, los actores aparecen usando atuendos médicos, debidamente protegidos con cubrebocas y batas de quirófano, lo que de inmediato hizo evidente entre sus fanáticos que se trataba nada más y nada menos que de los looks de sus personajes en la serie The Good Doctor, en la que Esmeralda interpreta a una enfermera y Osvaldo a un reconocido médico, roles que forman parte del del capítulo final de esta producción.

Al pie de la imagen, Osvaldo dejó ver lo incómodo que pudo resultar el cubrebocas a la hora de besar a su novia. Sin embargo, eso no impidió que los enamorados disfrutaran de este instante, que quedó postergado en la postal que además acumulo miles de comentarios, entre ellos el de Esmeralda, quien se refirió a la manera en que se percibe su mirada. “Y el ojo a media asta”, escribió la guapa actriz en tono simpático. Así, el galán de cine y televisión celebra este momento de gran estabilidad en su vida sentimental, aunque siendo muy reservado con los detalles, como lo ha sido desde el primer instante.

Por supuesto, la emoción no cabe en el corazón de ambos, pues este 31 de mayo es la fecha en la que se estrena el capítulo de The Good Doctor en el que los dos participan, y que ha generado grandes expectativas entre sus fieles seguidores. Recordemos que fue a mediados del mes, cuando Esmeralda destapó la gran noticia del motivo por el cual se encontraba en Canadá, tras publicar algunas historias en su cuenta de Instagram, una de ellas, por cierto, con un lindo mensaje a la actriz Fiona Gubelmann, quien en la historia da vida a la doctora Morgan Reznick. “Un gran honor trabajar contigo, increíble compañera de escena, alma hermosa @fionagubelmann. ¡Eres lo máximo! @the gooddoctorabc”.

De vuelta al amor

Aunque Esmeralda y Osvaldo no han hablado de manera pública de la relación que mantienen, ha sido gracias a las redes sociales que la pareja ha hecho evidente la satisfacción que la invade, gritando su amor al mundo a través de este medio. Recordemos que fue a finales de abril cuando la guapa actriz publicó un breve clip en el que se dejan ver muy enamorados, dándose un beso que fue acompañado de la palabra “nosotros”, así como de un emoji de corazón. Desde ese día, no hubo dudas de que el amor entre los dos estaba de vuelta.

