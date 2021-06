José Eduardo Derbez y su novia, ¿listos para casarse?, el actor responde

Después de un año y medio de noviazgo, la prensa está interesada en saber si José Eduardo Derbez está listo para llegar al altar con Paola Dalay, la mujer que le regresó la sonrisa. Aunque el hijo de Eugenio Derbez está muy enamorado, reconoció que en este momento se encuentra enfocado en el trabajo y prefiere disfrutar de su noviazgo del que poco a poco ha ido compartiendo detalles en sus redes sociales. En la segunda temporada del reality, De Viaje con los Derbez, José Eduardo abrió su corazón y reconoció que, cuando grabaron la primera temporada, él seguía con Bárbara Escalante, quien fue su novia por más de cinco años y con quien pensó, se casaría: “Pensé que ahí me quedaba”; sin embargo, sólo un par de meses de regresar de Marruecos, el actor envió un comunicado en el que anunció el fin de su relación.

Tras su ruptura con Bárbara, José Eduardo disfrutó de su soltería hasta que conoció a Paola Dalay, la modelo que le robó el corazón y con quien tiene una relación muy linda. Aunque con este nuevo noviazgo el actor ha apostado por la discreción y prefiere vivir en privado los momentos más románticos de su relación, la joven sí ha compartido varios detalles de su historia en redes sociales, como que tienen un año y medio saliendo. En ese sentido, el actor fue cuestionado sobre si en sus planes a corto plazo esta el casarse con Paola Dalay: “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, reveló en entrevista para el programa Hoy.

Aunque por el momento no tiene intención de llevar su relación a otro nivel, reconoció que en sus planes a largo plazo sí está el convertirse en padre: “No, quién sabe, ahorita no, aunque bueno, a esta edad mi papá ya tenía a Ais y a Vadhir, entonces vamos bien, no he tenido ninguno, más adelante sí quiero, pero ahorita estoy concentrado, como te digo, en el trabajo”. En ese sentido, su novia Paola Dalay y él han comenzado a crear responsabilidades juntos con Diablo Derbez, el cachorro que recientemente adquirió José Eduardo a quien están cuidando en conjunto. Recordemos que el actor es un amante de los animales a quienes trata como un miembro más de su familia, tal como lo hacía con Boris, el mini pig que tuvo en el pasado.

En esta entrevista, José Eduardo también habló de la eterna disputa entre sus papás quienes, aunque en los últimos años han estado en armonía, durante la transmisión del reality Eugenio Derbez sostuvo una plática con su hijo en la que le expresó lo difíciles que fueron estar alejando de él pues, tras la separación de Victoria Ruffo, la actriz le quitó la patria potestad al comediante, un recurso legal por el cual no podía acercarse a su hijo: “Quién sabe cuándo vaya a parar esto, yo creo que nunca. Mi mamá está muy bien, hermosa como siempre, contenta, se está cuidando”, comentó haciendo referencia a las últimas declaraciones de su papá sobre la relación con la actriz.

El día en que pensamos que se casaba

En enero pasado, José Eduardo Derbez quien durante la pandemia creció mucho como youtuber, espacio donde comparte con sus suscriptores las anécdotas y vivencias más especiales, compartió un video titulado “¿Me les caso?”, video que comenzó con varias imágenes de una espectacular propuesta de matrimonio que, de primer momento, hizo creer que era de él; sin embargo, al final de descubrió que el actor sólo se había convertido en el gran cómplice de El Pollo, uno de sus mejores amigos, quien le pidió su colaboración para sorprender a su novia. Al final, José Eduardo confesó que todavía no está listo para llegar al altar, pero que ha comenzado a practicar sus estrategias más románticas a través de sus amigos que ya se comprometieron.