'Ya voy a regresar a llorar', Victoria Ruffo confirma que vuelve a las telenovelas con uno de sus clásicos

Si alguien se ha ganado un privilegiado sitio en la televisión es Victoria Ruffo, quien gracias a su notable trabajo sobre los escenarios, -pero especialmente en las telenovelas-, ha logrado convertirse en una de las actrices más admiradas y queridas de este género. Por tal motivo, y para sorpresa de todos sus fanáticos, la estrella ha revelado que su regreso a la pantalla chica ya es un hecho, tras poco más de dos años desde la grabación de su anterior proyecto titulado Cita a Ciegas, el cual le mereció todas las ovaciones del público. Tan sincera como siempre, la intérprete ha dado detalles de la próxima historia en la que participará, un acontecimiento muy significativo para ella, pues además tendrá la oportunidad de revivir gratos recuerdos.

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria fue cuestionada sobre si estaba lista para volver a la actuación, pregunta a la que respondió de manera afirmativa sin poder contener las ganas de destapar lo que próximamente está por venir y la tiene muy entusiasmada. “Ya hay (telenovela) con El Güero (Castro), vamos a hacer Corona de Lágrimas 2…”, expresó la actriz durante una charla, declaraciones que fueron retomadas por espacios como Despierta América y el programa televisivo Hoy. “Es continuidad con mis hijos, con Mane (De la Parra), con Alejandro (Nones), con José María (Torre) que además los extraño muchísimo…”, dijo visiblemente sonriente y motivada por esta etapa que ha generado la felicidad entre sus fans.

Para que no exista ninguna duda, Victoria también habló de cuándo será que comience a trabajar en esta versión de la telenovela, la cual protagonizó en el año 2012, acaparando toda la atención de la audiencia. “Yo creo que lo hacemos el año que entra, porque estaba previsto hacerlo el año pasado pero pues ya con la pandemia se canceló…”, aseguró Ruffo. Recordemos que Corona de Lágrimas aborda la historia de una mujer abnegada que llega a la ciudad junto a sus tres hijos, enfrentándose a diversas dificultades no solo económicas, sino también de salud, pues está dispuesta a darlo todo con tal de preservar el bienestar de su familia.

Para Victoria Ruffo sus años sobre los escenarios y frente a las cámaras ha sido un periodo lleno de gratificaciones, pues a la par de los éxitos profesionales, a nivel personal la interpretación le ha dado la oportunidad de sentir una especie de catarsis, algo que podrá lograr nuevamente, sobre ahora que debido a la pandemia y a su pasado contagio con Covid-19, tuvo que permanecer varios meses en casa. “Ya voy a regresar a llorar… yo siempre he dicho que mi trabajo es una especie como de liberación, como de terapia porque lloras, gritas, enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, haces todo. Y ahorita en este encierro hemos tenido como muy encerrado todo, entonces me va a servir mucho…”, contó en otro momento de la charla.

Cómo se encuentra tras superar el Covid

Por ahora, Victoria se encuentra feliz y retomando su actividad frente a las cámaras, tras superar el contagio por Covid-19, enfermedad que afectó a ella y a su familia, aunque por fortuna hoy todos se encuentran bien. “Lo único que tuve yo fue la ausencia del gusto y del olfato, pero de lo demás estuve bastante tranquila… a mí si me preocupa que el bicho haya estado adentro de alguna manera, pero esperemos que no suceda nada más…”, explicó Ruffo, quien además confirmó que ya se encuentra vacunada. “Lo que a mí sí me impactó fue la reacción de mis hijos, sobre todo Vicky y Anuar, que aguantaron perfecto la cuarentena, aguantaron perfecto estar encerrados…”, reveló.

