Itatí Cantoral se sincera y revela la verdadera razón de su divorcio con Eduardo Santamarina

Han pasado ya 17 años desde que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina firmaron su divorcio. Con el tiempo, las heridas que pudieron surgir con la separación se han sanado completamente y ahora los actores sostienen una relación cordial por el bien de sus hijos, José Eduardo y Roberto Miguel, los gemelos que procrearon durante su matrimonio y que ahora tienen 20 años edad. Durante una de sus entrevistas más sinceras, la actriz le contó a Yordi Rosado, en su nuevo video de Youtube, por qué terminó la relación con el papá de sus hijos mayores. Aunque en aquella época se señaló a Susana González como la tercera en discordia, en esta charla, Itatí asegura que su compañera actriz no fue la culpable: “Ya estábamos separados, ya estábamos mal”, dijo.

En esta conversación, Itatí habló como nunca de cómo fue que se enteró de que su esposo estaba saliendo con su compañera de trabajo: “Me di cuenta porque le intercambié a mi chofer”. Aunque en aquel momento Susana fue señalada por los medios como la posible responsable de la separación de la pareja, por primera ocasión, Itatí niega esta versión: “Te voy a decir una cosa, no fue Susana González. Fue hace tantos años, seguramente, tuve muchos errores yo también, hubo muchos errores, no sé si más míos o de él”, comentó. La actriz continuó revelando que, por su parte, ella también había comenzado a salir con alguien: “Yo no sé él qué te dijo, pero en mi caso, yo me adelanté, porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, ¡Ah, fuertes declaraciones! y no estaba yo divorciada”.

La actriz admitió que, aunque la relación con Santamarina ya no estaba bien, la separación fue muy fuerte para ella: “El primer golpe grande de mi vida fue mi primer divorcio, no lo podía creer”. Reconoció que al principio la relación con el padre de sus hijos fue muy complicada: “No nos llevábamos, estaba yo muy enojada”. Debido que la separación fue muy mediática, la actriz decidió vivirla en privado: “Me alejé de lo de Susana y dije: ‘Que me diga muchas cosas bonitas Gabriel Porras, ya con eso no me voy a sentir mal, entonces, yo me sentía culpable también porque decía, yo también lo hice, entonces no la odiaba”, comentó.

Itatí contó que con los años tuvo la oportunidad de conversar con Susana González quien le contó su versión de la historia: “Me contó toda su vida, ya había terminado con Eduardo (…) te lo juro, fue una plática en la que se abrieron dos mujeres que yo le dije: ‘Te perdono, si te tenía qué perdonar de algo, porque a lo mejor no te tenía que perdonar, pero con lo que acabas de hacer no sabes cómo me has ayudado en mi corazón con todo lo que me contaste, porque me liberaste, quiero decirte que no tengo ningún problema contigo’ (…) Yo hice una conexión con ella real y yo le pedí disculpas porque pensé que ella era la mala del cuento y no lo fue, todos somos víctimas y villanos”, contó Itatí.

La conexión que hay entre sus hijas

Tras su divorcio, Itatí y Eduardo continuaron con sus vidas: ella se casó con el colombiano Alberto Cruz y él con Mayrín Villanueva, con quien procreó a Julia, su única hija en común. Con los años, las hijas de los actores han creado una estrecha amistad que, Itatí considera es una de las razones por las cuales las cosas debían suceder así: “Veo a María Itatí y veo a Julia, que se llevan tan bién, porque son muy amigas; yo me llevo muy bien con Mayrín, pero se llevan más nuestras hijas, o sea nuestras hijas sí se quedan a dormir, sí se buscan para verse o sea son friends, friends. Dios sabe por qué pasan las cosas, porque no hubieran existido, por eso te digo que sería injusto que yo te dijera que fue por Susana González”, concluyó la actriz.