¿De qué tratará la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie?

La historia sobre la vida de Luis Miguel ha generado mucho interés entre los fanáticos, quienes tras concluir la segunda entrega de Luis Miguel, La Serie, ya esperan ansiosos la tercera temporada de este proyecto, una noticia que ha sido finalmente confirmada por la producción, aunque Toño Mauri ya lo había anticipado desde febrero de 2020. Recordemos que a través de varios episodios, El Sol hizo una retrospectiva que va desde su infancia, su contexto profesional, familiar y algunos de sus sonados romances, facetas que, por supuesto, fueron presentadas con un toque de ficción. Ante esto, han surgido las dudas sobre el rumbo que tomará la serie, dejando en suspenso a quienes no perdieron detalle de cada uno de los acontecimientos y de los personajes que aparecieron en pantalla. Lo cierto es que seguramente esta nueva etapa abordará la vida madura del cantante con sus respectivas parejas, aunque se sabe que Aracely Arámbula no será mencionada. Por otro lado, meses atrás también se habló sobre la representanción de Mariah Carey, la cual se espera pueda aparecer en esta nueva entrega.

En la segunda parte de Luis Miguel, La Serie, el cantante devela un vistazo de la relación y cercanía que estableció con su hija Michelle, tan solo por mencionar algunos detalles que han generado incertidumbre sobre lo que se pueda mostrar próximamente. Lo cierto es que, ante las múltiples especulaciones y el hermetismo que existe en torno al proyecto, han surgido algunas pistas, por lo que se espera que salgan al descubierto más aspectos relevantes. “Viene el estreno de la tercera temporada, porque los personajes de esta temporada, de los que todo el mundo está hablando, es posible que regresen y podamos seguir en el universo de, por ejemplo, ¿quién es Robles?”, aseguró Pablo Cruz, uno de los creadores de la historia-, y quien por cierto actúa en ella-, en entrevista con el diario mexicano Reforma.

Durante esa charla, Cruz también destacó lo importante que fue tener una visión completa de la trama, por lo que la tercera temporada promete varias sorpresas y nuevas revelaciones, las cuales la producción ha preferido mantener en misterio. “Estaba planeada, todo estaba hecho para eso. No puedes escribir la tres si no sabes cómo termina la dos, obviamente, y sabiendo qué cosas te guardas para una y para otra. La respuesta es sí, (habrá tercera temporada)”. Cabe destacar que, por el momento, no se ha confirmado una fecha de estreno y nada entorno al inicio de grabaciones, así como nuevas adiciones al elenco, según Reforma, aunque las especulaciones han estado a la orden del día a lo largo de estos meses.

De hecho, fue a través de las redes sociales de Luis Miguel, La Serie, que se anunció por todo lo alto la nueva etapa de este proyecto, confirmando incluso que con esta entrega El Sol de la ficción, (interpretado por Diego Boneta) se despedirá de la pantalla chica. “Te vas porque yo quiero que te vayas, pero tranquilos, El Sol regresará por tercera y última vez #LuisMiguelLaSerie”, se puede leer en Twitter e Instagram, mensaje que fue ilustrado con una fotografía del protagonista luciendo un pantalón de charro sobre el escenario, haciendo alusión a la época en la que Luis Miguel solía interpretar música ranchera.

¿Ya habló Diego Boneta con Luis Miguel?

El rotundo éxito de Luis Miguel, La Serie, ha despertado mucha curiosidad entre los fanáticos y la prensa, quienes no han perdido el rastro de Diego Boneta, protagonista de la historia, que recientemente reveló si ha logrado hablar con Luis Miguel del furor que ha generado el proyecto entre los fanáticos. “No he hablado con Luis Miguel, espero se encuentre bien, no he platicado con él…”, dijo de lo más amable durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, una duda que surgió a raíz de que durante la primera temporada, el cantante y el actor se mantuvieron en comunicación.

