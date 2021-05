¡En francés, inglés y español! Salma Hayek celebra la vida de su esposo en todos los idiomas

Desde las primeras horas de este 28 de mayo, Salma Hayek tomó su cuenta de Instagram para hacer una publicación muy especial. Con motivo del cumpleaños de su esposo, François-Henri Pinault, la mexicana compartió una divertida foto al lado del empresario francés en uno de los sitios más representativos para historia de amor: Venecia. Recordemos que la ciudad italiana fue el sitio donde, en 2006, se conocieron durante la visita de la veracruzana a una exposición de arte en una galería, propiedad de su ahora esposo y donde, en 2009, la pareja se juró amor eterno en una boda religiosa realizada en el teatro La Fenice, donde la novia brilló con un excepcional vestido diseñado por el francés Nicolas Ghesquière para la firma Balenciaga.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tan enamorada como el primer día, Salma compartió con sus seguidores este mensaje que escribió en los tres idiomas que más usa. Primero, lo escribió en francés, lengua madre de su esposo; luego en español, por supuesto, por ella y en inglés, un idioma que se ha convertido en el más utilizado en casa debido a que actualmente residen en Londres: “Joyeux anniversaire mon Amour - Feliz cumpleaños mi Amor - Happy birthday my love”, se lee en el feed de la actriz donde más de 140 mil de sus seguidores le dieron like y otros utilizaron el espacio de los comentarios para desearle un feliz cumpleaños al esposo de la mexicana quien es muy querido por sus fans alrededor del mundo.

VER GALERÍA

Para ilustrar esta felicitación de cumpleaños, Salma eligió una foto en la que aparece el cumpleañero muy sonriente mientras ella parece estarle diciendo un secreto al oído, los enamorados fueron captados en uno de los lujos botes que utilizan para trasladarse cuando se encuentran en la ciudad, tal como los que usaron para transportar a sus invitados el día de su boda. Aunque viven en Londres, la actriz y el empresario le guardan un cariño muy especial a Venecia, por ser el sitio donde todo comenzó y a donde vuelven cada que tienen oportunidad, ahora, de la mano de su hija Valentina Paloma quien, en septiembre próximo, celebrará su cumpleaños número 14.

Desde que Cupido los flechó, Salma sostiene una relación inigualable con su esposo, con quien siempre se muestra muy cómplice. Aunque ahora los vemos felizmente casados, en 2015, durante una entrevista con El País, la mexicana admitió que para el empresario francés no fue fácil conquistarla, sobre todo porque en sus planes no estaba el llegar al altar: “Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Del crepúsculo al amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado”, comentó Salma en aquella ocasión.

VER GALERÍA

Juntos hasta el final

Recientemente, la mexicana abrió su corazón en una charla con la revista Variety donde confesó que, al inicio de la pandemia, lidió con el Covid, una situación que se complicó a tal grado de que su médico le pidió que se internara en un hospital. Aunque estaba teniendo problemas para respirar y requirió oxígeno, Salma decidió enfrentar la enfermedad en su casa: “Mi médico me suplicó que fuera al hospital, porque estaba muy mal y yo le dije: ‘No, gracias. Prefiero morir casa’”. Con este estremecedor testimonio, la actriz dejó claro que su deseo es permanecer con su familia, incluso, en los momentos más complicados. Aunque ella se encontraba aislada en otra habitación de su hogar en Londres mientras, sabía que su esposo e hija estaban ahí para ella.