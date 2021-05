¿Ya habló con Luis Miguel del éxito de la segunda temporada? Diego Boneta responde

La interpretación que Diego Boneta está haciendo de Luis Miguel en la serie sobre la vida del cantante continúa siendo un éxito. Su trabajo ha hecho que grandes personalidades como Jimmy Kimmel lo admiren, tal como se lo hizo saber durante la visita que el mexicano realizó al famoso show del presentador en Los Ángeles. Con este proyecto, detalles sobre la trayectoria de El Sol han salido a la luz y, de alguna manera, Diego se ha convertido en el vínculo entre el público, la prensa y el cantante, razón por la cual, a su llegada a la Ciudad de México, los medios de comunicación lo cuestionaron sobre si había tenido la oportunidad de platicar con Luis Miguel sobre el éxito de la segunda temporada de su serie que, este domingo, llega a su final.

A su paso por el aeropuerto de la capital mexicana, Diego se sinceró sobre su comunicación con el cantante con quien, durante la primera temporada del proyecto sí se reunió en repetidas ocasiones: “No he hablado con Luis Miguel”, respondió cuando la prensa le preguntó la reacción de El Sol al éxito de su serie. El actor se animó a, incluso, a través de las cámaras desearle lo mejor al cantante: “Espero se encuentre bien, no he platicado con él”, dijo para luego cambiar de tema y resaltar que el final de esta nueva entrega se acerca: “Este domingo sale el último capítulo de la segunda temporada”, añadió.

Otro tema del que también se dijo ajeno fue del supuesto interés de la productora Gato Grande (la realizadora de Luis Miguel, La Serie) en llevar a la pantalla la historia de Luisito Rey personaje que resultó todo un éxito en la primera entrega y que interpretó con maestría el actor español Óscar Jaenada: “No sabía de eso, pero bueno, Óscar es un genio, alguien a quien yo quiero mucho y creo que sería increíble”. La prensa continuó cuestionándolo sobre este proyecto del que, se dice, ya está grabada la tercera entrega: “Aún no puedo decir nada, lo que sí puedo decir, es que ha sido increíble ver la respuesta de la segunda temporada”, comentó.

Aunque no tuvo mucha información que dar en las primeras preguntas, de lo que sí quiso hablar fue de la excelente aceptación que está teniendo Luis Miguel, La Serie, segunda temporada, un trabajo que, reconoce, le está abriendo muchas puertas en el extranjero y no sólo se refirió a la proyección, sino también a oportunidades como su próxima actuación en el remake de la cinta El Padre de la Novia, que realizará en Hollywood: “No sólo en México, en Estados Unidos, como ayer con Jimmy Kimmel, cosa que no había sucedido con la primera temporada y no sabes el gusto que me da que proyectos mexicanos tengan ese reconocimiento”, dijo orgulloso.

Su encuentro con Jimmy Kimmel

La prensa interceptó a Diego a su llegada a la Ciudad de México, luego del viaje que realizó esta semana a Los Ángeles donde acudió al show de Jimmy Kimmel, sumándose a la lista de mexicanos que han asistido al programa en la que destaca Salma Hayek, Eiza González, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Durante su paso por la popular emisión de televisión vimos a un Diego hablando un perfecto inglés y bromeando con maestría con el famoso presentador a quien le llevó una botella de tequila. El mexicano se sintió tan en confianza que cuando Jimmy le habló de su talento como imitador no dudó en mostrar su interpretación de Matthew McConaughey, uno de los momentos más divertidos de su visita al show.