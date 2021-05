Rumbo al altar, Sofía Aragón le dedica un romántico mensaje a su prometido: ‘Eres mi todo’

Sofía Aragón terminó el 2020 protagonizando uno de los acontecimientos más especiales de su vida: su compromiso con Francisco Bernot. Después de la propuesta de matrimonio que le hizo el empresario en Times Square, días antes del Año Nuevo, los últimos meses, han sido de ensueño para la exreina de belleza quien, recientemente, brilló en la conducción que TV Azteca preparó para Miss Universo (certamen en el que se coronó la mexicana Andrea Meza). En medio de los preparativos de su boda, la tapatía se ha mostrado muy cariñosa con Francisco en redes, para muestra, el reciente intercambio de mensajes que los novios se dedicaron en Instagram, donde han compartido las fotos más románticas de su historia de amor.

A través de esta red social, Sofía compartió una serie de fotos al lado de su prometido, posteo que acompañó del texto: “Sabía que iba a ser feliz, pero nunca pensé que tanto. Te amo Pepete @Francisco_bk”. Por su parte, en su perfil, el empresario y hermano de Pablo Bernot (novio de Sofía Castro) compartió una romántica foto captada durante su reciente viaje a Punta Mita, Nayarit, que acompañó de la frase: “Eres mi sol”, declaración de amor que ella respondió con un: “Eres mi todo”. Fue precisamente en ese viaje en el que Francisco sufrió un accidente durante un clavado que hizo al mar del que resultó con fractura de hombro, situación en la que contó en todo momento con el apoyo de su prometida.

Según contó la propia Sofía, hace unos días, en entrevista con Ventaneando, a pesar de que Francisco tiene mucha pericia para nadar, un descuido le provocó esta lesión que requirió de una intervención quirúrgica: “Pobre, sí, se fracturó el hombro, tuvo una caída por un clavado. Él se ha dedicado toda su vida a nadar, entonces, como que muy confiado se echaba clavados desde casi 8 metros de altura y cayó mal; se botó el brazo, se tronó el hombro, entonces, cirugía cinco días después”, narró. Sobre si la recuperación del empresario ocurrirá a tiempo para su enlace matrimonial comentó: “Si hace bien la rehabilitación son cinco meses, nos casamos en seis”, detalló.

De acuerdo con lo narrado por Sofía, su novio está completamente recuperado para noviembre, mes en el que se casarán. Según nos contaron hace unos meses cuando compartieron, en exclusiva para ¡HOLA!, detalles e imágenes de la excepcional pedida de mano que Francisco organizó en Bello Bosque, un lugar ubicado en el estado de Jalisco, donde, rodeados por sus familias, hicieron oficial su compromiso matrimonial. Desde aquel día, los novios están enfocados en los preparativos de su boda que, según han adelanto, se realizará en un lugar muy especial para ambos.

Cuernavaca, un sitio con mucho significado

De los detalles de su enlace que han compartido con el público, resalta el hecho que, desde que se comprometieron sabían dónde se realizaría el enlace. Según han comentado se convertirán en marido y mujer en Las Mañanitas, el hotel ubicado en Cuernavaca, de Morelos, del que Francisco es socio y donde se conocieron. Además de los preparativos de su boda, Sofía está enfocada en un proyecto que la tiene muy ilusionada, se trata de su faceta como guionista, según contó ya tiene dos películas escritas y está pensando en grande para la producción de las mismas: “Tengo escritas dos películas posibles, una de ellas no está terminada, pero tiene como esta fase de terror, hace mucho tiempo lo dije, que me encantaría que Guillermo del Toro pudiera involucrarse. Pero esta película que ya terminé me encantaría que, si es que Alonso Cuarón me estuviera escuchando, que se involucrara, porque siento que es una película que se adapta muy bien a su estilo cinematográfico”, contó a Ventaneando el mes pasado.