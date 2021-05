¿Qué opina Victoria Ruffo de la participación de José Eduardo en el reality de los Derbez?

El recuerdo de la relación sentimental que años atrás mantuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sigue muy presente entre sus fanáticos y la prensa, sobre todo por el hijo que ambos tienen en común, José Eduardo. Lo cierto es que a pesar de que la expareja tomó caminos separados hace ya mucho tiempo, las menciones que Derbez ha hecho en diversas ocasiones sobre la actriz no han pasado desapercibidas, como ocurrió recientemente en la nueva temporada del reality de De Viaje con los Derbez, cuando en tono de broma, Eugenio respondió a una petición de su hijo, quien estaba a punto de lanzarse de un puente como parte de un deporte extremo. Pero ¿qué opina la estrella de telenovelas de la participación de su primogénito en el programa familiar?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan sincera como suele ser, Victoria mantuvo una charla con los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, en el que además reveló si ya se había tomado el tiempo para ver De Viaje con los Derbez. “No yo no he visto ningún reality de esos…”, dijo entre risas, declaraciones que fueron retomadas por programas como El Gordo y la Flaca y Hoy. Eso sí, no dudó en expresar su opinión en torno al desempeño de José Eduardo en esta producción, pues asegura que hay quienes se lo han hecho saber. “A mí lo que sí me ha gustado mucho que es lo que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático. Muy ocurrente, muy ingenioso…”, contó, para luego destacar las grandes cualidades de su primogénito. “Nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto de malhumor, la verdad sí, es un buen chico…”.

Victoria tampoco pudo evitar que los reporteros le preguntaran sobre el comentario que Eugenio hizo en el reality ante la petición de José Eduardo, quien en tono simpático pidió a su papá que se comunicara con su madre “si se moría”, pues estaba a punto de realizar un deporte extremo, a lo que el también comediante dijo: “No, ni así le voy a hablar”. Tomando estos dichos con humor, y sin ahondar en más detalles, la protagonista de telenovelas respondió: “Seguramente no me va a enterar, por él no. Seguramente por una fan o un Twitter o algún lado, él no…”, expresó con la amabilidad que la distingue e incluso regalando algunas sonrisas durante la plática, en la que se mostró sin filtros al ser cuestionada.

VER GALERÍA

¿Mantiene comunicación con Eugenio?

Lo cierto es que hoy tanto Victoria como Eugenio han pasado la página de aquella relación que en su momento dio mucho de qué hablar, aunque hay quienes han mostrado su interés por saber si actualmente ambos, por su hijo, mantienen la comunicación. “Eugenio y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos tenerlo cuando mi hijo estaba chiquito pero no se pudo, pero ahorita ya ni chiste. Ni estamos enojados ni no enojados…”, explicó la intérprete de telenovelas como La Madrastra o Corona de Lágrimas, que ya prepara su regreso a los melodramas para el siguiente año, según dijo en otro instante de la entrevista.

Y claro, aunque su comunicación con Derbez sea prácticamente nula, la presencia de José Eduardo en sus vidas es y será el único vínculo que exista entre los dos. “Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años, entonces Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha. Lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que José Eduardo ya lo ve, sale con él y su papá ya lo busca, que eso es importante también…”, explicó la estrella, que entre otras cosas expresó el enorme agrado que tiene por ir de viaje con su hijo.

VER GALERÍA