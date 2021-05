Eiza González confiesa lo difícil que es trabajar en la industria: ‘Me destruye a mí y a mi salud mental’

Convertida en una de las actrices mexicanas más destacadas en el extranjero, el éxito que está viviendo Eiza González en Hollywood no ha evitado que la actriz tenga que lidiar con las dificultades de la industria que, según confesó, la abruma en ocasiones. A través de Twitter, medio en el que en otras ocasiones ha alzado la voz, la mexicana se sinceró y publicó un texto en el que dejó ver que no todo en la meca del cine es felicidad, pues el camino ha sido de constancia y disciplina. Aunque no detalló qué la motivó a escribir este tuit que le sirvió como desahogo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones cuando se ha enfrentado a las críticas en redes.

Hace unas horas, Eiza González escribió: “Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”. Como suele ocurrir con las publicaciones en sus redes, en minutos, su tuit se viralizó y sus fans se volcaron en mensajes de apoyo, algunos incluso la cuestionaron si se encontraba bien, aunque no especificó por qué lo hizo, sus seguidores saben que cuando la actriz quiere hacerse escuchar, lo hace a través de este medio donde cuenta con más de un millón 500 mil seguidores.

Recientemente, en entrevista con la revista Shape, Eiza confesó que cuando llegó a los 30 experimentó un cambio interno que la hizo replantearse su visión de la vida: “Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla”, comentó en aquella ocasión. A partir de entonces, la actriz ha estado trabajando en sí misma: “Quiero darle a mi cuerpo este mensaje consistentemente de que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estarles agradecidos”, explicó en aquella charla.

Aunque Eiza está enfocada en esta nueva manera de pensar, a lo largo de su carrera se ha enfrentado, en varias ocasiones, a los señalamientos de la prensa sobre su físico. En aquella conversación recordó aquellas comentadas imágenes con Josh Duhamel en la Riviera Maya, donde mucho se dijo sobre su figura: “Hace cuatro años, fui de viaje con mi novio de entonces y fui fotografiada por un paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos y estaba muy avergonzada”. Tras aquel episodio, ahora, la actriz tiene un concepto muy diferente de sí misma: “Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis, me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido a los 20”, explicó.

Eiza pone punto final a las críticas

Con su éxito en Hollywood, Eiza se ha ido convirtiendo poco a poco en voz de muchos jóvenes que, como ella, han lidiado con las críticas. En diciembre pasado, harta de los señalamientos en su contra por diferentes temas, desde lo físico hasta por su forma de llevar su carrera, la actriz decidió que era tiempo de poner punto final a su silencio y alzar la voz en su defensa a través de un video que compartió en sus redes: “Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme”, dijo en aquel contundente mensaje.