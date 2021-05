¡El amor de Rachel y Ross pudo ser real! Jennifer Aniston y David Schwimmer confesaron su crush en 'Friends'

Friends está de regreso y los secretos detrás de cámaras han salido a la luz. La madrugada de este jueves, la cadena HBO lanzó el capítulo especial de la tan esperada reunión de los seis amigos que marcaron a toda una generación. Durante el programa, conducido por James Corden, los protagonistas de la exitosa serie se confesaron y revelaron detalles tan sorpresivos como que el amor entre Rachel y Ross no necesitó tanta ficción, pues la atracción entre los actores era mutua durante la primera temporada. Como parte de las revelaciones que se realizaron en este especial, destaca la cercanía que surgió entre Jennifer Aniston y David Schwimmer al inicio de este proyecto, compuesto por 10 temporadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Uno de los momentos más emocionantes de este reencuentro fue cuando James Corden se mostró curioso por saber si, dentro del elenco, había surgido el amor: “Es inconcebible para mí que tal vez no haya romances fuera de la pantalla”, cuestionó el comediante provocando la reacción de Jennifer quien lo interrumpió diciendo: “Uh, bueno. Quiero decir… ¿David?”, en ese momento, la cámara enfocó al actor quien confirmó: “Sí, en la primera temporada… estaba enamorado de Jen”, admitió. Tras aquella confesión, Aniston también se sinceró: “Fue correspondido”, añadió. El actor contó que el coqueteo surgió al inicio de la serie y fue evolucionando conforme avanzó la historia, una situación que, están seguros, quedó plasmada en la pantalla.

VER GALERÍA

En medio del coqueteo, Jennifer recordó el primer acercamiento romántico con el actor, una situación que estaba marcada en el guion: “Honestamente, recuerdo haberle dicho una vez a David: 'Va a ser un fastidio si la primera vez que tú y yo nos besamos vaya a ser en televisión nacional'. Y, efectivamente, la primera vez que nos besamos fue en esa cafetería”, confesó la actriz. Echando mano de la química que estaban sintiendo, los actores la plasmaron en la relación de sus personajes: “Así que canalizamos toda nuestra adoración y amor mutuo en Ross y Rachel”. Jen y David recordaron que, en aquel entonces, pasaban mucho tiempo juntos durante los descansos en las grabaciones: “Había momentos en los que nos acurrucábamos en el sofá”, comentó el actor, “Nos quedamos dormidos en el sofá”, añadió Aniston.

Aunque pensaban que nadie en la producción sabía lo que estaba ocurriendo, en esta reunión, sus compañeros revelaron divertidos que siempre supieron que había esta atracción entre ellos: “¿Cómo no sabían que estábamos enamorados el uno del otro?”, les preguntó David a sus compañeros quien por primera vez confesaron: “Lo sabíamos”, interrumpió Matthew Perry, mientras Courteney Cox añadió: “Lo sabíamos con certeza”, quien también reconoció que fue bueno que ese romance no se diera: “Si hubieran actuado en consecuencia y no hubiera funcionado, no habría sido tan bueno (para el programa)”.

VER GALERÍA

Amigos por siempre

Durante esta conversación Lisa Kudrow dejó claro que el amor de Jennifer y David no traspasó la pantalla, pues no querían afectar el vínculo que tenían en la pantalla chica. Por su parte Mattew reveló la promesa que se hicieron los amigos detrás de cámaras: “Había una regla, era muy importante para nosotros seis, que mantuviéramos una amistad. Conectarse podría haber causando una extrañeza que podría haber estropeado las cosas y somos muy buenos amigos hasta el día de hoy”, explicó. Por su parte, David complementó: “No queríamos poner en peligro ninguna de las grandes relaciones y amistades que habíamos establecido. Era una especie de regla táctica”.