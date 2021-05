Sergio Mayer Mori se disculpa con los fans de ‘Rebelde’ por sus polémicas declaraciones El actor, quien forma parte del remake de esta historia que está haciendo Netflix, aseguró que no le gusta la música de ‘RBD’

Cuando Pedro Damián decidió producir para México Rebelde, en 2004, jamás imaginó el fenómeno mundial que se generaría entorno a este proyecto que, hasta el día de hoy, sigue siendo un éxito. Para muestra, el revuelo que provocó, en diciembre pasado, el concierto que Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann realizaron para celebrar 12 años del lanzamiento de la agrupación, show virtual con el que dejaron claro que la generación RBD está más vida que nunca. En ese sentido, recientemente, Netflix anunció la realización del remake de Rebelde, una producción de la que forma parte Sergio Mayer Mori quien, con esta historia realizará su debut en la actuación. Aunque los fans de este concepto estaban muy emocionados, en días pasados, unas polémica declaraciones del hijo de Bárbara Mori en contra de la música de este grupo lo colocó en el ojo del huracán.

Hace unos días, se viralizó un video que, el mismo Mayer compartió en sus redes sociales, donde el joven de 23 años de edad, reconoce que aunque tiene que interpretar los temas de RBD como parte de su trabajo en el remake, no le gustan las canciones y en palabras textuales comentó: “Les voy a decir algo: sí, estoy haciendo el proyecto, sí las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este”, dijo. Esta declaració provocó la reacción de miles de seguidores del proyecto alrededor del mundo quienes mostraron su descontento al escucharlo expresarse mal de la música que marcó a toda una generación.

Ante la polémica en la que se vio envuelto, hace unas horas, Sergio Mayer Mori recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa a los fans de Rebelde a quienes les aseguró este tropiezo mediático le ha dejado una gran enseñanza: “Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón perdón”, se lee en su feed de Instagram donde compartió una imagen en la que se lee un breve comunicado que, hasta el momento, ha generado más de 14 mil likes que aceptaron las disculpas; sin embargo, algunos de los comentarios están dirigidos a la producción a la que piden que el actor sea sancionado por sus palabras.

“Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros de este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”, es el texto con el que Sergio Mayer Mori busca que los fans del proyecto lo disculpen. Aunque reconoció su error, en las últimas horas, la reacción de uno de los integrantes de RBD volvió a encender las redes sociales, se trata de Cristián Chávez quien, a través de una de sus historias en Instagram se grabó diciendo: “Oigan, que triste decir que odias algo que tantos amamos”, aunque no mencionó a Mayer, muchos de los fanáticos aseguran que estas palabras estaban dedicas a él.

Netflix anuncia la nueva generación de rebeldes

En marzo pasado, Netflix hizo oficial el anuncio de la nueva generación de Rebelde lanzado el primer teaser del proyecto y haciendo público el elenco juvenil en el que uno de los nombres más destacados fue precisamente el de Sergio Mayer Mori. Entre los nuevos alumnos del Elite Way School son Azul Guaita (novia de Sebastián Poza), Andrea Chaparro (hija de Omar Chaparro), Lizeth Selena, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo, Franco Masini y Alejandro Puente: “Los nuevos alumnos empezarán a portar el uniforme EWS en los cursos de inducción que iniciará a partir del 1 de marzo de este año, preparándose así para el próximo ciclo escolar 2022”, se lee en el comunicado donde se anunció que el estreno de este proyecto será el próximo año.