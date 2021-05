La sincera confesión de Grettell Valdez: 'Empecé a sentirme perdida teniendo todo'

Tenía varios meses desde que Grettell Valdez no publicaba un video en su canal de YouTube. Sin embargo, recientemente la actriz retomó esta actividad para dar detalle de los complicados meses que vivió, cuando en medio de la pandemia, se vio sumergida en un mar de emociones. En confidencia con sus fanáticos, la estrella también reveló como en el fondo sentía que algo no parecía encajar, por lo que decidió apegarse a sus terapias para encontrar el origen de esos sentimientos que la hacían sentir intranquila. Incluso, conmovida hasta las lágrimas, recordó que por aquellos días, tuvo la oportunidad de conversar con Yordi Rosado, en una charla tan personal que, según admite, le permitió cambiar su perspectiva, al tocar fibras tan sensibles que la hicieron amarse y valorarse más.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Grettell relató cómo transcurrieron esos meses, en los que decidió refugiarse en su casa frente a la playa, un instante que si bien la hizo sentir privilegiada, también detonó en ella una ola de cuestionamientos internos que la llevaron a buscar una respuesta. “La verdad es que de hecho me pasó cuando estaba en Acapulco, que de repente empecé a sentirme perdida teniendo todo. Dije: ‘Tengo a mi familia, acabo de terminar un proyecto, justo eso fue en enero que me pasó, a finales de diciembre… Algo en mí me abrumaba, me sentía perdida, muy perdida…”, confesó la intérprete en su clip, el cual dio a conocer bajo el título de ¡Hola! ¡Gracias!

Ante tal situación, Grettell no se quedó de brazos cruzados, buscando el apoyo de un profesional para dejar fluir de la mejor manera esos sentimientos, un proceso que le permitió desentrañar parte de esta situación que hoy asume con total madurez. “Empecé a trabajar en mí más, cambié de psicóloga y empecé a entender el meollo de muchas cosas. A veces uno cree que está bien, y realmente los problemas vienen de hace años, desde tu niña interior, y la verdad sí. Mi niña la tenía muy lastimada y muy abandonada y no aceptada al cien por ciento…”, explicó.

VER GALERÍA

La profunda entrevista con Yordi

Pero fue justo en ese periodo que Grettell recibió la invitación de Yordi Rosado para realizar una entrevista entre amigos, un instante en el que habló como nunca antes de los episodios más duros de su vida. “Es increíble como en medio de una situación que no entiendes, -porque yo no la entendía en ese momento-, solo sabía que estaba deprimida, no sabía si era el encierro, la cuarentena…. Ahí me marca mi amigo Yordi y me dice: ‘Te quiero entrevistar’, y le digo: ‘No, Yordi, estoy súper angustiada, triste, traigo como toda revuelta la vida…’. Me convenció porque aparte es un gran amigo…”, explicó.

La protagonista de telenovelas narró esos primeros instantes frente a las cámaras, sin imaginar que en el transcurso de los minutos posteriores, lograría dar un paso importante hacia la aceptación y el amor propio. “Llegué a la entrevista muerta de nervio, ¿de qué? No sé, porque todavía estaba en un proceso entendiendo muchas cosas de mi vida, no sabía a qué tenía miedo… no quería darme cuenta… Mi primer agradecimiento es a Yordi porque me brindó tanto amor en esa entrevista, de hacerme valorar mi ser, mi persona, de amarme a mí, de respetarme cada vez más como mujer…”, dijo derramando algunas lágrimas, para finalmente reconocer el apoyo de sus fanáticos. “Mi segundo agradecimiento a todos ustedes, que no había podido hacerlo… me llenaron de tanto amor en un momento tan padre y tan bonito que yo necesitaba… No saben lo importante que es ese mensajito o esa comunión que hay entre tú y yo, no saben lo padre y lo bonito que se siente cuando te sientes sola y vacía, gracias, y no sabes realmente por qué, o sí sabes y no quieres enfrentarlo…”, dijo.

VER GALERÍA