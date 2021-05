¡Arriba los novios! Ariana Grande comparte las primeras imágenes de su íntima boda con Dalton Gomez

Después de días de que la noticia de su boda con Dalton Gomez (con quien se comprometió en diciembre pasado) se filtrara en los medios de comunicación, Ariana Grande ha decidido compartir con sus fans las primeras imágenes de su íntima boda en la que sólo estuvieron cobijados por la presencia de 20 personas. A través de su cuenta de Instagram, la cantante reveló varios de los misterios que, hasta ahora, rodeaban su enlace, como la fecha exacta en la que se convirtió en la señora de Gomez y uno el secreto mejor guardado hasta ahora: su espectacular vestido de novia, un elegante vestido con el que lució hermosa para uno de los días más importantes de su vida.

Hace un par de horas, la cantante compartió un par de publicaciones en las que dio varios detalles de su boda y compartió las instantáneas más especiales al lado de su esposo: “5.15.21”, escribió como título del post en el que destacan un par de fotos en las que aparece fundida en un tierno beso con su esposo, con quien comenzó a salir de manera pública en marzo del 2020. Además de estas imágenes resaltan otras en las que aparece en el sitio donde se realizó la recepción, un espacio amplio en la que varias tiras de flores blancas y rosadas pendían del techo, una decoración que dio el toque de romanticismo y que los novios aprovecharon para posar para las instantáneas más especiales de este día.

En estas nuevas imágenes que, rápidamente se han viralizado, destacan en las que Ariana aparece presumiendo el sofisticado diseño de Vera Wang que eligió para su boda, un vestido de seda en tono perla con escote en forma de corazón y ceñido al cuerpo en el que resalta un pronunciado escote en la espalda. Para su gran día, Ariana lució su tradicional peinado de media cola, que acompañó de un delicado velo que complementó con unos pendientes de diamante blanco. Tan guapa como siempre, para el día de su boda, utilizó un maquillaje natural, pero fiel a su estilo. La cantante dedicó un álbum completo para compartir el look completo en el que incluso eligió una foto donde aparece en pleno proceso de maquillaje.

Por último, Ariana Grande compartió una imagen, que se ha convertido en la más especial, en la que aparece besando al novio, después de pronunciar el esperado “sí acepto”. En tiempo récord, los fans de la cantante popularizaron estas imágenes que, sólo en su perfil, provocaron más de 7 millones de likes, en menos de dos horas. De acuerdo con la revista Vogue, único medio que tuvo acceso a la boda, la novia caminó al altar del brazo de sus padres Joan Grande y Ed Butera quienes formaron parte del íntimo grupo de personas que se convirtieron en testigos de esta boda, que resultó toda una sorpresa para los fans de la estrella musical.

Se juran amor eterno con sus más allegados

Con la misma discreción con la que han vivido su noviazgo, la cantante y el empresario en bienes raíces, protagonizaron su boda, un evento para el que convocaron solamente a su círculo más cercano: “Fue pequeño e íntimo, menos de 20 personas. La habitación estaba tan feliz y llena de amor. La pareja y ambas familias no podías estar más felices”, declaró la semana pasada una fuente a la revista People. Este informante también habló maravillas del novio quien es muy respetuoso de la condición de figura pública de su esposa “Es muy trabajador y concentrado. Es discreto y no le gusta la atención. No le impresionan las celebridades. Es perfecto para ella”, comentó.