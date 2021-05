A corazón abierto, Stephanie Salas reflexiona: 'Hice un gran trabajo como mamá'

Convertida en la inspiración de uno de los personajes más importantes de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas, hija mayor del cantante, se sinceró durante una entrevista que concedió a la revista argentina Gente donde habló como nunca de su labor como mamá, no sólo de su primogénita, sino también de Camila Valero, su hija menor. En esta charla, la actriz habló, no sólo de su desempeño en la maternidad, también habló de cómo la han personificado en la serie y hasta contestó qué opina sobre el distanciamiento que El Sol tuvo con su hija en diferentes etapas de su vida, dando lecciones de madurez aseguró que no le guardar ningún rencor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde muy joven, la hija de Sylvia Pasquel ha demostrado que es una mujer aguerrida, antes de llegar a la mayoría de edad debutó en la maternidad con la llegada de Michelle, faceta que compaginó con su carrera como cantante, profesión que mantiene hasta el día de hoy y que la ayudó a sacar adelante a sus dos hijas. Aunque reconoció que el camino no ha sido fácil, la satisfacción de ver a Michelle y a Camila convertidas en mujeres independientes y exitosas la hacen darse cuenta que, todo el sacrificio, ha valido la pena: “Darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia, me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que, como mujer y como madre, he logrado”, confesó a Gente.

VER GALERÍA

Stephanie Salas contó que cuando sus hijas eran más pequeñas, en algunas ocasiones tuvo que hacer a un lado su parte profesional por enfocarse en la crianza de las chicas con quienes tiene conexión inigualable: “Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida. A veces he dejado, incluso, mi carrera de lado para lograr ese objetivo”. El amor que la cantante le profesa a sus hijas es recíproco y así lo pudimos apreciar en redes el pasado Día de las Madres cuando, a la distancia, Michelle le deseó un feliz día y Camila celebró a su lado: “Cuando recibimos a nuestros hijos y les damos la vida, nos sentimos bendecidas por la fuerza más grande del universo y ese amor y ese sentimiento de grandeza, es el mensaje divino y el motor que nos hace dar lo mejor de nosotras”, escribió Stephanie en aquella ocasión.

Durante la entrevista en Argentina, Stephanie también habló de cómo en la serie de Luis Miguel se manejó a su personaje en esta segunda temporada donde la producción la colocó como pieza clave de la relación entre Michelle Salas y su papá: “La interpretación de mi persona está basada en la perspectiva de todo un equipo de escritores y productores detrás de la serie. Y de esa manera es que ellos quieren contar una historia a la audiencia. Es importante entender que la historia que se está contando, es la historia de Luis Miguel”, explicó. Sobre qué tan apegada a la realidad es la historia, comentó: “¿Que si las cosas fueron así o no? No olvidemos que las series deben tener ficción y verdad. Solo eso tengo para decir”.

VER GALERÍA

¿Tiene algo que perdonarle a Luis Miguel?

Stephanie fue más allá y fue clara ante la pregunta: “¿Perdonarías a Luis Miguel por haberse alejado de su hija?”, sin rodeos, Stephanie aseguró que en esta etapa de su vida no hay lugar para rencores: “Hoy es momento de perdonarnos y perdonar a los demás, es tiempo de dejar de lado pequeñeces que nos dejan crecer como humanidad”. Hace dos años, la cantante concedió, en exclusiva para ¡HOLA!, una entrevista en la que también tocó este tema y nos reveló algo muy similar: “A Luis Miguel no tengo nada que reclamarle, ni le guardo rencor, al contrario, le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa”, confesó en aquella ocasión.