Andrea Legarreta y Erik Rubín de su matrimonio: 'Siempre terminamos dándonos cuenta de que nos amamos'

Con el paso de los años, Andrea Legarreta y Erik Rubín han conformado uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, siempre guiados por la madurez y el respeto mutuo. Sin embargo, como ocurre en cualquier relación de pareja, tampoco han estado exentos de atravesar por instantes complejos, en los que gracias al infinito cariño que se tienen han logrado salir adelante. Precisamente, los esposos han hablado al respecto en una de sus recientes entrevistas, destacando lo mucho que ha evolucionado el sentimiento que los une, a 21 años de haberse convertido en marido y mujer, un periodo en el que además han tenido la dicha de formar una familia integrada por dos hijas: Mia y Nina, quienes ya son todas unas jovencitas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan transparente como suele ser, Andrea habló del tiempo que ha compartido con Erik, siendo bastante franca sobre lo que implica mantener un matrimonio tan duradero. “Hay etapas en donde no te soportas igual… hay etapas, 21 años de vida juntos…”, dijo durante su paso por el programa televisivo de Montse & Joe, en el que también estuvo presente Erik. De hecho, el músico hizo énfasis en la manera en que se va transformando el cariño, el cual ha logrado prevalecer, algo que sin duda los ha hecho sentir muy orgullosos. “Pero cuando pasan esas crisis la neta ahí hay un acercamiento y creo que el amor va evolucionando, no es el mismo amor…”, explicó el también actor, enteramente motivado por la estabilidad que tanto él como su esposa han podido consolidar.

En otro momento de la charla, Andrea reconoció que más allá de las diferencias que han tenido como pareja, el amor que los mantiene unidos siempre ha sido su mejor ancla, lo que les ha permitido continuar tomados de la mano, disfrutando de su familia y de los sueños que juntos han podido alcanzar. “A veces llegas a un límite, todos en algún punto, en el trabajo, con los amigos, con los hermanos… y en este caso hemos llegado a lo mejor a ese límite de: ‘Híjole, ¿qué onda? Mejor ya hasta aquí, ¿o qué?’. De verdad, pero siempre terminamos dándonos cuenta de que nos amamos…”, explicó la conductora del programa televisivo Hoy, quien nunca ha tenido filtros al revelar cómo ha sido la convivencia con Erik.

VER GALERÍA

Lo cierto es que parte del éxito que han tenido como esposos, radica en el hecho de que ambos respetan sus respectivos espacios, además de que han logrado conocerse muy bien, tanto así que Andrea no se concibe lejos de Erik, quien ha sido su mejor cómplice desde ese instante en que sus caminos lograron coincidir. “Por lo menos en mi caso, no veo mi vida después de él, es más hasta le digo: ’Si tú y yo nos separamos, de verdad te juro que no voy a tener un novio porque pobrecito’…”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza. Así mismo, destacó otro de los aspectos importantes que dan estabilidad a su relación. “Él y yo tenemos mucha libertad también, nos dejamos ser… entonces si yo estuviera con alguien que de alguna manera veo que no puedo ser yo como puedo ser, preferiría estar sola…”, apuntó.

‘El amor siempre gana’

Recientemente, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron 21 años de casados, un día tan especial en el que la conductora de televisión aprovechó para dedicarle a su esposo las palabras más lindas, poniendo el alto la linda familia que han logrado conformar. “Hace apenas 21 años... Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y el resultado de esta historia de amor, nuestras niñas, ¡el tesoro más hermoso! Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido tanto... Aprendido tanto... Reído, gozado, amado... Y por qué no decirlo, crecido y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos) … Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque ¡el amor siempre gana! Te amo ayer, hoy, mañana ¡y siempre!”, escribió, palabras que ilustró con imágenes del día de su boda.

VER GALERÍA