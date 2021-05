Maite Perroni, nuevamente soltera: ‘Llevo ya meses de terminar una relación’

Pocas veces Maite Perroni abrió su corazón como lo hizo en el podcast Se regalan dudas, comandado por Ashley Frangie y Lety Sahágún, donde dio a conocer que desde hace unos meses terminó su relación amorosa con el productor musical Koko Stambuk con quien sostuvo un noviazgo de siete años y medio. Más sincera que nunca, la cantante admitió que la ruptura se llevó a cabo de forma cordial, durante esta charla, también admitió que con el paso de los años ha podido entablar relaciones de amistad con algunas de sus exparejas. Aunque Maite no había reconocido públicamente que terminó con Koko, sus fans comenzaron a sospechar después de que en sus redes sociales ya no compartía fotos con él.

Mientras hablaban de ¿cuál es el momento para dejar ir a alguien? Maite Perroni tomó la palabra y se sinceró: “Personalmente llevo ya meses de terminar una relación de siete años y medio, en pareja, y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente terminó un ciclo. Venía el proceso adulto de sentarnos a tener ese diálogo en el que pudiéramos decir: ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y, si es así, es mejor despedirnos con ese amor y son honra’”, comentó.

La cantante fue más allá y compartió que sí fue un proceso muy doloroso: “Duele mucho, pero fue difícil y al mismo tiempo, fue adulto, sano, como liberador, aunque se oiga raro, porque sí, ya estábamos en etapas diferentes y caminando por lugares diferentes y era difícil sentarse y vernos a los ojos y decir: ‘Se acabó, ¿verdad?’”. Aunque no ha sido fácil, Maite está convencida de la decisión: “Duele, pero si ya es así, es mejor hacerlo desde un lugar, hoy, a esta edad y en este momento de nuestra vida podemos conscientemente darnos cuenta que, es mejor hacerlo así, que entrar a una dinámica tóxica y ahí sí, dejar de darle lo bonito a lo que existió”, explicó.

La cantante confesó que prefirió vivir en privado la ruptura: “Ya son meses, solo que en ese sentido soy como muy discreta, no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero sí ya son casi 6 meses de un proceso de distancia, de duelo, de ir cerrando e irnos despidiendo y darnos cuenta que, venían nuevos caminos, para los dos, y hacerlo desde el amor”, confesó. Perroni reveló que como novia es muy entregada: “A mí me pasa que cuando yo me comparto emocionalmente soy mucho corazón y me doy”.

La amistad con sus ex

La actriz se confesó y habló de la conductora que ha detectado se ha repetido en algunos de sus noviazgos: “Creo que he vivido procesos diferentes de pronto me di cuenta que, tenía un patrón que era, empezar a vivir el duelo antes y eso también es miedo e inseguridad, el miedo al dolor y al proceso de soltar, entonces, egoístamente, en algunas relaciones empecé a vivir mi duelo antes de que llegara el momento de decir: ‘Se acabó’”. Cuando Maite termina una relación, prefiere cortar la comunicación con sus exnovios, situación gracias a la cual ha podido tener, en el presente, relaciones sanas con varios de ellos: “Con los años, algunos de mis exnovios son mis amigos, pero porque ya no se movió esa energía, mujer, hombre, pareja, pasan 10 años y realmente hay una amistad, sí hay con quien puedo hacer eso”, explicó.