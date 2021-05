Ana Brenda Contreras y la firme razón por la que no habla de su novio

La felicidad es incontenible en el corazón de Ana Brenda Contreras, así lo ha revelado la actriz, quien en estos momentos disfruta de una relación sentimental, de la cual ha preferido reservarse los detalles. Recordemos que desde hace ya varios meses, la estrella sostiene un romance con el empresario Zacarías Melhem, algo que ha provocado mucho interés entre sus fanáticos y la prensa, que no ha dudado en cuestionarla al respecto. Pero ¿por qué prefiere no hablar de sus galanes públicamente? Segura de sus decisiones, la protagonista de telenovelas como Por Amar sin Ley ha revelado el misterio, respetando también la privacidad de su novio, con quien al parecer todo marcha de maravilla en estos instantes.

Ana Brenda Contreras fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se tomó algunos minutos para fijar su postura con respecto a las preguntas que le hicieron los reporteros, interesados por conocer cómo van las cosas en su noviazgo. “No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también luego como que, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla…”, dijo la intérprete frente a las cámaras, haciendo énfasis en otro aspecto relevante. “En este caso pues él no es figura pública y a parte también tengo que respetar eso…”, agregó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Y para no dar lugar a las dudas, la guapa actriz ahondó en sus palabras, siendo muy puntual en las razones por las cuales se reservará todo lo que tenga que ver con los asuntos ligados al corazón, una regla que al parecer no busca romper. “Pero luego en mis relaciones siempre era yo la que hablaba y pues qué padre, porque yo tengo buena relación con ustedes y luego cuando se venían los trancazos de la vida, también yo tenía que hablar. La verdad como que ya aprendí, aprendí que hay cosas que me guardo para mí, que una cosa es no andarlas poniendo ahí, no es lo mismo a no decir las cosas…”, aseguró.

Lo cierto es que hoy Ana Brenda atraviesa por un momento favorable, tanto así que lo ha hecho evidente durante esta reciente charla con los medios, en la que además dio muestra de las grandes lecciones que le han dejado sus pasadas relaciones sentimentales. “Pero estoy muy contenta, estoy muy feliz. No sé qué me depare la vida más adelante, pero estoy muy tranquila y espero que la gente como ustedes y mucha gente afuera que me desea la felicidad, estén contentos por mí…”, dijo visiblemente animada.

¿Quién es Zacarías Melhem?

Desde que salió a la luz el romance de Ana Brenda Contreras con Zacarías Melhem, las dudas en torno a su galán comenzaron a surgir, sin dejar de mencionar que ha sido a través de las redes sociales que la pareja ha dejado al descubierto parte del cariño que los une, como la ocasión en que la intérprete le dedicó a él una felicitación por el día de su cumpleaños. “¡Feliz cumpleaños al rey!, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo mi Rock, happy birthday!” escribió la también cantante en noviembre de 2020. Por otro lado, se sabe que Zacarías es un empresario texano, padre de dos hijos y que además enviudó hace unos años. De hecho, se dice que ambos lograron coincidir gracias a la amistad que Ana Brenda mantiene con Daniela Melhem, quien es hermana del novio y hoy “cuñada” de la estrella.

