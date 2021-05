Sincera, Pati Chapoy revela a quién de sus colaboradores dejaría al frente de 'Ventaneando'

Por más de dos décadas, Pati Chapoy ha permanecido al frente de Ventaneando, un espacio que ha logrado convertirse en el referente de las noticias de espectáculos en México. Sin embargo, esta labor no ha sido sencilla, aunque la periodista se encuentra plenamente orgullosa de los valiosos aprendizajes que ha podido adquirir a lo largo de este tiempo. Precisamente, al hacer un recuento de su larga experiencia, también ha podido meditar sobre la posibilidad de retirarse de la pantalla chica, aunque es tanto el amor que tiene por su profesión, que espera seguir comandando este proyecto, que por 25 años se ha colocado en el gusto del público. Pero ¿a quién pasaría la estafeta de su programa si eso fuera necesario?

Con toda franqueza, Pati habló en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre cómo asume en estos instantes la posibilidad de contemplar un retiro, segura de que, por el momento, su única pasión es seguir informando. “A veces sí (he pensado en retirarme) pero tampoco me quiero perder la noticia Mara, entonces pues obviamente, -la noticia de mi muerte-, entonces yo hago la broma de que a lo mejor me toca en el foro, entonces que estén preparados los que están a mi lado para que rapidito empiecen con toda la información…”, dijo entre risas con el sentido del humor que la caracteriza.

Lo cierto es que si surgiera la necesidad de dejar Ventaneando por cualquier razón, Pati tiene muy claro a quien pasaría la estafeta para permanecer al frente del cotizado programa de espectáculos, en el que varios conductores, así como reporteros, han logrado forjar una valiosa experiencia profesional dentro del medio. “He pensado más en Pedro Sola que en alguna mujer, te soy sincera, porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país, y en muchos otros países. Pedro puede decir lo peor de cualquiera y me lo achacan a mí o se lo achacan a Daniel, pero a Pedro le permiten todo, absolutamente todo…”, expresó la comunicadora.

Durante la charla, Pati también ahondó en las firmes razones que tiene para confiar en Pedro Sola, quien como es bien sabido, ha logrado ganarse el aprecio del público televidente gracias a la manera tan espontánea que ha tenido para opinar sobre diversos temas. “Es responsable, es trabajador, no es periodista… pero tiene ese ángel maravilloso que puede obviamente continuar él solo con el equipo…”, señaló Chapoy, que de paso reveló si ha hablado del tema con ‘Pedrito’, como es llamado de cariño. “No (lo he platicado con él), se asusta, si se lo digo va a llorar… Lo bueno de Pedro es esa comunicación que ya hizo con el público…”, señaló la también productora, que ha logrado conformar una especie de relación familiar con cada uno de sus colaboradores.

Todo un referente del espectáculo

Recientemente, Ventaneando celebró 25 años al aire, consolidado como uno de los programas de espectáculos más importantes en México. Por supuesto, para Pati no ha sido sencillo, aunque siempre ha mantenido la mirada fija sobre sus objetivos, a pesar de la competencia que ha surgido a lo largo de los años. “Yo no le doy cabida a la envidia y que si alguien llega y tiene un programa de televisión similar al mío… Pero llegó un momento en que cuando eran ocho programas o nueve programas… cuando estaba en el octavo o en el noveno, dije: ‘Qué tonta soy, para qué estoy contando, si el mundo es muy grande…’. Hay para todos, no me preocupa, de que si llega fulana de tal a un programa de Azteca como es Venga la Alegría, para qué me preocupo… Hoy Ventaneando se ha vuelto como una agencia de información…”.

