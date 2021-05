Por qué Mara Patricia Castañeda tuvo que ser operada

De muy buenos ánimos, Mara Patricia Castañeda retoma su rutina de trabajo, tras sufrir un accidente en casa y por el cual tuvo que ser sometida a una cirugía. Por fortuna, la periodista de espectáculos, -que se mantiene muy activa con sus entrevistas en YouTube-, ha logrado salir adelante de la intervención, la cual le fue realizada hace tan solo unas semanas. Tan sincera como suele ser, la comunicadora ha compartido detalles de este imprevisto y de cómo marchan las cosas en este momento, en el que además ha aprovechado para atender otras situaciones de salud que tiene pendientes, enteramente motivada y dispuesta a seguir al pie de la letra las recomendaciones de su médico.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Mara Patricia conversó con TVyNovelas, espacio en el que relató parte de lo ocurrido, precisamente un día en que daba seguimiento a algunos asuntos de trabajo, por lo que tuvo que acudir a recibir asistencia médica. “Bien, gracias a Dios (me encuentro). El jueves me operó el doctor René Ochoa porque me pegué en la rodilla hace como cuatro semanas con uno de los adornos del escritorio que tengo en la casa, haciendo home office, y resultó ser un menisco roto…”, dijo durante su plática. Cabe destacar que la publicación también muestra algunas fotos de la rodilla de Mara, en la cual se observan las leves cicatrices de la operación, de la que ya se recupera de manera satisfactoria.

De hecho, Mara también ahondó en detalles para explicar en qué consistió la cirugía, y cómo se ha ido sintiendo con el paso de los días, en los que poco a poco su rodilla va recobrando las fuerzas, a tal grado de que ya puede tener mayor movilidad. “Me hicieron tres hoyitos, tres puntadas, una de cada lado y una en medio de la rodilla y la traigo vendada…”, compartió, para luego hablar un poco de su rutina. “No puedo apoyarme más que un poquito para lavarme los dientes o para bañarme…”, agregó la también coordinadora de Televisa Espectáculos, ansiosa por estar al cien para retomar de lleno sus actividades.

VER GALERÍA

Atenta con su salud

Debido a la situación de la rodilla, Mara Patricia también tuvo que atender otros inconvenientes de salud, por lo que está preparada para iniciar una serie de fisioterapias, algo que pudo determinarse tras realizarse algunos estudios. “Yo ya tenía que ir de todos modos con el especialista, porque se me dormía la pierna izquierda y me dolía mucho la cintura. Me saqué la radiografía y tengo desviación de las vértebras lumbares, la cuarta está apretando a la quinta porque está desviándose por los tacones, entonces eso otro será con fisioterapia…”, compartió, asegurando que debido a esa opresión de las vértebras es que siente el adormecimiento en una de sus piernas. “No es que se me duerma seguido pero ya era más recurrente, y el dolor de la cintura también es por lo mismo, por los tacones…”.

Lo cierto es que Mara tendrá que realizar los procedimientos necesarios para estar mejor, y será hasta ese momento, de acuerdo con su doctor, que se determinará qué tipo de calzado puede usar. “Me imagino que son como los de plataforma, pero no tan empinados, porque a mí me gusta el stiletto, pero por eso la columna se me fue hacia adelante. Lo malo es que a mí los de plataforma nunca me han gustado…”. Por ahora, la periodista está lista para su próxima cita en el hospital, en donde le retirarán los puntos y le dirán cómo marcha todo, en espera de que le puedan dar luz verde para volver al trabajo.

VER GALERÍA