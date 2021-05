Marisol González a Rafa Márquez en su séptimo aniversario de bodas: ‘Gracias por ser mi compañero’

Un día como hoy, pero hace 7 años, Marisol González y Rafa Márquez se convirtieron en marido y mujer. Después de un año complicado debido a la pandemia, situación que el matrimonio enfrentó de la mano, ahora, los esposos celebran un nuevo aniversario con un panorama mucho más esperanzador; de entrada, ya no lo tendrán que celebrar en aislamientos, tal como ocurrió el año pasado cuando, ante esta adversidad, la conductora de Hoy preparó una íntima cena al interior de su hogar, donde en cada detalle imprimió su romanticismo. En aquella ocasión, Marisol compartió con la audiencia del matutino algunas imágenes de su aniversario, fecha que hoy celebró con un cariñoso mensaje en redes.

Desde las primeras horas de este lunes, Marisol González publicó una imagen en su perfil de Instagram al lado del exfutbolista y la acompañó de un lindo mensaje: “¡Feliz aniversario! 7 años de casados y muchas bendiciones juntos. Gracias por ser mi compañero. ¡Te amo!”, escribió la conductora. Aunque el esposo de la conductora no usa las redes sociales, públicamente, sí le ha profesado su amor, tal como ocurrió el pasado 18 de marzo, día en que la presentadora celebró 38 años de edad, como parte de las sorpresas que la producción del matutino preparó para la cumpleañera, estuvo la presencia en el foro de Rafa Márquez Lugo quien provocó las lágrimas de Marisol al verlo salir de una caja de regalo.

En el pasado, la conductora abrió su corazón en una sincera entrevista para el programa Hoy, donde habló de lo agradecida que está con su esposo por permitirle ver cristalizado su sueño más anhelado: “Me encanta la familia que hemos formado, Rafa se muere por tener un hombre, pero creo que los dos también hemos decidido que una familia chica es algo bueno porque les vamos a poder dar a ellas toda la atención”. La conductora admitió que siempre soñó con ser mamá: “Mis hijas son lo más maravilloso que tengo, son mi todo. Yo siempre quise tener una familia, antes de lo profesional, yo quería tener una familia, como la que yo tuve, porque sé que es tu pilar y lo que te va a durar toda la vida”.

La historia de amor de Marisol y Rafa

En aquella conversación, Marisol González recordó cómo fue que se dio el flechazo con el futbolista, a quien conoció durante una separación que tuvo con su exnovio, Saúl El Canelo Álvarez: “En una de esas tantas veces que cortamos, yo conozco a mi esposo, a Rafa, empezamos a ser muy buenos amigos, hasta que ahí nos quedamos”. La presentadora dio más detalles de cómo conoció al exfutbolista: “Yo lo conozco porque su hermana había sido novia de un productor mío, entonces, ese productor siempre me platicaba de él, me decía: ‘Te quiere conocer’, yo le decía, ‘No quiero nada con deportistas, quiero otra onda totalmente diferente, ahorita no quiero novio’, yo como que estaba muy clavada con mi exnovio, pero como que no quería tener otra relación”.

En marzo pasado, la conductora compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda cómo fue el proceso que vivió al lado de Rafa Márquez cuando ambos enfrentaron al Covid, luego de vivir la pérdida de su chofer por esta razón: “Nos tocó encerrarnos juntos y cuidarnos, ahí sí aplicó la de ‘en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas’. A él sí le fue muy mal, estaba con mucho dolor de cuerpo, se ponía a gritar, ‘me duele, no me siento bien’ y él es cero de quejas, entonces para mí verlo así fue lo que hizo pasarla mal’, porque para mí fue muy sutil, sí fue fuerte para los dos, además, también teníamos la tristeza de nuestro chofer”, comentó en aquella conversación.