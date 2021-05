¿Quién da vida a Daisy Fuentes en la serie de Luis Miguel?

A punto de que la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie llegue a su final, los televidentes han sido testigos de uno de los instantes más comentados en la vida de Luis Miguel, y es precisamente el de su flechazo con la modelo y conductora Daisy Fuentes. Este momento, que ocurrió durante la promoción de su disco titulado Segundo Romance, -allá por la década de los 90-, fue llevado a la ficción a través de la interpretación que realizó una guapa actriz, evocando el episodio en el que la reconocida conductora, considerada una de las mujeres más hermosas del espectáculo, logró romper el hielo con el intérprete, a quien le realizó una entrevista que dio pie a esa historia de amor que acaparó todos los reflectores.

A lo largo del capítulo titulado Entrégate, Micky, interpretado por Diego Boneta, se deja ver durante su sesión de entrevistas con los medios de comunicación, instante en el que aparece en escena el personaje de Jessy, quien se niega a mostrarle a Luis Miguel las preguntas que le realizaría durante aquella charla que, de acuerdo con la serie, terminó por gustarle al ídolo musical. Por esos años, según la trama, el cantante también mantenía un romance con Érika, (representación de Issabela Camil), algo que complicaba aun más la situación que de un momento a otro tomaría un giro sorpresivo.

Pero ¿quién es la guapa intérprete que dio vida a Daisy Fuentes? Se trata de la actriz Mariela Garriga, quien es originaria de Cuba y que cuenta con una carrera sobre los escenarios que principalmente ha desarrollado en Italia, aunque también ha probado suerte en Estados Unidos. De acuerdo con su perfil en redes sociales, también es escritora, productora y emprendedora. Cabe destacar que luego de la transmisión del séptimo capítulo de Luis Miguel, La Serie, ha recibido las felicitaciones de sus fanáticos, mismas que ha replicado a lo largo de sus historias en Instagram, en donde cuenta con más de 55 mil seguidores.

¿Qué dijo Daisy Fuentes de la serie de Luis Miguel?

Aunque la presentadora no ha dado a conocer su postura en torno a lo que se vio reflejado en el reciente capítulo, anteriormente sí fue cuestionada sobre la posibilidad que existía de aparecer representada en Luis Miguel, La Serie, por ser una de las mujeres que ocupó un lugar muy especial en la vida de El Sol. “No tengo opinión (de la serie), mejor que me dejen fuera. Él también en la mía (fue importante en mi vida), pero ya sabes, no sé ni de qué me hablas porque no me han hablado de eso y espero que sea algo muy bonito, que sea algo bueno y que le vaya muy bien…”, dijo en agosto de 2017 durante su asistencia a un evento público, declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa.

Recordemos que el romance de Luis Miguel y Daisy ocurrió entre 1995 y 1998, y en ese entonces la pareja fue muy reservada con los detalles de su relación. Eso sí, ambos se dejaron ver muy enamorados en más de una ocasión durante su paso por algunas alfombras rojas, como cuando en 1996 asistieron a la ceremonia de los Premios Oscar. Tras ese noviazgo, la incertidumbre de cómo marchan las cosas entre ambos ha prevalecido, por lo que Fuentes ha revelado si existe o no algún contacto con El Sol. “Realmente no tengo mucha comunicación (con Luis Miguel), pero le tengo mucho cariño y claro que somos amigos…”, dijo durante aquella charla de 2017, un tanto nerviosa y sonriente al tocar el tema.

