¡Qué grande está! Adrián Uribe y Thuany Martins celebran los siete meses de su hija Emily

Las últimas semanas han sido de mucho festejo para Adrián Uribe y Thuany Martins quienes el pasado 15 de mayo se dieron el “sí acepto” por el civil en una íntima ceremonia en la que su pequeña hija Emily fue su testigo más especial. Ahora, ya como marido y mujer, la pareja celebra por todo lo alto los siete meses de su bebé a quien le dedicaron tiernos mensajes en Instagram medio donde han compartido todos los detalles de su paternidad, desde que se enteraron que la bebé venían en camino, cuando nació y, ahora, ha sido el medio a través del cual han documentado los primeros meses de vida de su hija.

Desde las primeras horas de este 24 de mayo, la modelo brasileña compartió una imagen, captada durante su boda civil, en la que aparece cargando a su hija, ambas vestidas de blanco. Thuany acompañó esta entrañable foto que acompañó de la frase: “Los siete meses más hermosos de mi vida”, este post provocó la reacción de Adrián quien escribió en los comentarios: “Los amores de mi vida”. Por su parte, Adrián Uribe también le dedicó una felicitación en su perfil donde, con una encantadora foto de su bebé, escribió: “Si supieras todo lo que yo he sentido desde el día que llegaste a mi vida”, se lee al lado del hashtag #7mesesdeamor.

Además de las imágenes que publicaron en su feed, Thuany y Adrián publicaron varias fotos de su bebé en sus historias donde la modelo brasileña posteó un dibujo de un ratón que le hizo el comediante en señal de amor: “Te amo esposo mío”, escribió al lado de la hoja de papel. También retomó una imagen de Adrián al lado de Emily que él posteó con motivo de los 7 meses de la pequeña Emily quien se llama así por una razón muy especial la misma Thuany nos reveló.

En diciembre pasado, un par de meses después del nacimiento de su hija nos la presentaron, en exclusiva para ¡HOLA!, en aquella ocasión, la pareja compartió por qué eligieron ese nombre: “Le pusimos Emily porque es un nombre que, desde chiquita, cuando jugaba a las muñecas les nombraba Emily, es un nombre que siempre me encantó y ya se quedó”, confesó Thuany. Con el sentido del humor que lo caracteriza, Adrián añadió: “Yo, como soy un buen padre, quiero evitar problemas familiares, desde un principio, pues la apoyé. ¿Para qué le discutía? No, ya, la verdad es que desde que me dijo Emily me encantó el nombre”, confesaron ambos a las cámaras de ¡HOLA! Tv.

Emily, la bebé más esperada

En aquella entrevista, Adrián reveló que la noticia del nacimiento de su bebé emocionó mucho a todos los miembros de la familia, en especial a su primogénito quien estuvo muy involucrado en la dulce espera: “Gael, mi hijo, reaccionó de una manera, mejor de lo que yo me imaginé, de hecho, desde que le dijimos que estábamos esperando bebé, lo primero que dijo fue, pero, ¿está tomando ácido fólico? La verdad es que los tres queríamos que fuera niña”, confesó el comediante. Por su parte, Thuany se dijo muy afortunada por estar disfrutando de esta linda etapa que anhelaba: “Es mi primera hija, mi muñeca que siempre soñé”, confesó la brasileña.