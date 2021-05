Talina Fernández sobre el amor a sus nietos María, Paula y José Emilio: ‘Los quiero como quise a Mariana’

A 16 años de la inesperada partida de Mariana Levy, Talina Fernández ha tenido que mostrar su fortaleza con sus tres nietos: María, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida actriz. Durante una entrevista para el programa Mimi Contigo, la conductora abrió su corazón y reconoció que durante estos años ha vivido el duelo en privado: “El dolor se guarda dentro, el sufrimiento es optativo”, comentó sincera. En esta charla, la Dama del buen decir admitió que, tras la pérdida de su hija, su amor se volcó en su nieta mayor: “Por María, porque María no es hija de Pirru y se quedaba sin mamá y sin papá, porque Ariel andaba quién sabe dónde, eso me levantó, el tener que cuidar a María, hasta opté por adoptarla legalmente”, recordó.

A pesar de que ha tratado de cobijar con su amor a sus tres nietos, como en todas las familias, ha tenido algunos roces con sus nietas y aunque con María sostiene una relación inigualable, recientemente, Paula, la menor ventiló que tenían algunas diferencias. Sobre cómo maneja la situación comentó: “Con dificultad, mira, pasaron por la adolescencia, la aborrecencia, horror, pero bueno, he estado ahí”. Sobre cómo ha resuelto el hecho de que, en últimas fechas la menor de sus nietas decidió dejar su casa, Talina puntualizó: “Dejas ir, respetas y dejas ir y ya sabes que regresarán, es infalible, no te esmeres en decir: ‘¡No, no te vas!’, ya se fue con la bendición mía y la compañía de Dios, van a regresar”.

Independientemente de los altibajos en las relaciones con sus nietos, Talina admitió que el amor que le tiene a los tres es tan auténtico como el que sintió por su hija: “A los hijos de Mariana los quiero como quise a Mariana, igualito; los hijos, de mis hijos, sí son mis nietos, pero los cuidan sus papás, los de Mariana no, esos son míos, siempre he sentido la responsabilidad de enseñarles lo que a mí me enseñó mi abuela y después mi mamá. De los hijos de Mariana me siento un poco responsable, aunque no los soy”, explicó haciendo referencia que, aunque Paula y José Emilio crecieron bajo la tutela de su papá, siempre estuvo al pendiente de ellos.

Talina reconoció que fue su nieta María la que la salvó de derrumbarse tras el fallecimiento de su hija: “En la muerte de Mariana, mi único pensamiento era rescatar a María y el dolor, que lo viví intensamente, me lo guardé, ese está ahí”. También reveló cómo es que se comunica con Mariana: “En la noche, cuando me voy a dormir, abro el cajón del buró y ahí hay una foto de Mariana y le digo: ‘Mi vida amada, hoy María tomó unas fotos, Paula, José Emilio… quién sabe qué’ y le cuento el día a mi niña, le digo, ‘Buenas noches, mi amor’ y cierro el cajón. Yo tenía que seguir adelante, tenía María, a Pato y a Coco y no se merecían que yo los abandonara por mi dolor”.

Su estado de salud

Sobre su estados de salud, la conductora de Sale el Sol quien, con 73 años, la semana pasada se hizo su primer tatuaje completamente en vivo durante el matutino, comentó que en los últimos años está mejor, pues los tumores en el cerebro que le fueron detectados no son malignos y únicamente afectan su equilibrio, sobre la diabetes que padece, aseguró que está perfectamente controlada: “Para que no digan que las cosas emocionales no te afectan, los tumores en el cerebro me salieron cuando se murió Mariana y después me dio diabetes que fue herencia de mi abuelita, de mi mamá y de mis tías. Los tumores no son malignos, pero sí me quitan el equilibrio”, comentó sincera.