'Estuvimos muy preocupados por ti', Alessandra Rosaldo a Aislinn Derbez

El inicio de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, trajo consigo uno de los instantes familiares que en su momento causó revuelo entre todos sus seguidores; el de la separación de Aislinn Derbez de Mauricio Ochmann. Por tal motivo, la actriz no contuvo las ganas de hablar abiertamente de ese duro proceso, que por fortuna ha logrado superar, orgullosa de los valiosos aprendizajes que esa situación le permitió reforzar. De hecho, en uno de los episodios de esta reciente entrega, la intérprete también mantuvo una charla a corazón abierto con Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, quien de manera directa reconoció la fortaleza con la que ‘Ais’, -como la llaman de cariño-, logró salir adelante.

Feliz del gran momento por el que ahora atraviesa, Aislinn hizo énfasis en lo que ha hecho muy especial su participación en esta nueva etapa del reality, a diferencia de lo que ocurrió a lo largo de la primera entrega, en la que la familia se embarcó en un viaje por Marruecos. “Estaba en una etapa muy fuerte de mi vida, pero el viaje en particular fue muy difícil en un momento, en donde además estaba con depresión postparto, las hormonas las traía… Mis hermanos se la pasaron bomba, y los que íbamos en pareja, nos la pasamos bastante en caos…”, explicó la protagonista de La Casa de las Flores en el primer capítulo del programa, que decidió grabar en compañía de sus seres queridos, ahora en su faceta de mujer soltera. “Tenía muchas ganas de venir al viaje sin pareja, sin hijos…”, expresó.

Pero el tema de la separación de Aislinn también tocó las fibras más sensibles de otros de los integrantes del clan, como es el caso de Alessandra Rosaldo, quien en el segundo capítulo del reality platicó al respecto con la mayor de los hermanos Derbez, destacando la fuerza que tuvo para ponerse de pie y continuar con su vida. “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste…”, apuntó la integrante de Sentidos Opuestos, ante una Aislinn que no pudo contener las lágrimas al hablar de su rompimiento.

Del mismo modo, la primogénita de Eugenio Derbez expresó de qué manera sus sentimientos por Mauricio, papá de su hija Kailani, se transformaron, reiterando el cariño a pesar de las diferencias que los llevaron a tomar caminos por separado. “Dije: ‘Ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente pero seguirla teniendo…”, explicó la actriz, que a lo largo de este tiempo, tanto ella como su ex, han dado lecciones de respeto y cordialidad por el bienestar de su pequeña.

¿Por qué Kailani no está en esta temporada del reality?

Otra de las incógnitas que surgieron entre los fanáticos, tan pronto se dio a conocer la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, fue el por qué la pequeña Kailani no viajó con la familia, algo que Aislinn explicó en días pasados, al ser abordada por la prensa de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. “Fue una decisión entre Mau y yo, porque sí, la vez pasada que estuvimos en el primer reality nos dimos cuenta que eran horas de trabajo, de verdad como diez horas, doce horas sin parar y pues la bebé necesita comer, jugar, dormir y todavía está muy chiquita. Finalmente parece que son vacaciones, pero en realidad es mucho trabajo…”, explicó a los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

