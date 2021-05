‘Te amo, amor de mi vida’, Eva Longoria a Pepe Bastón en su quinto aniversario de bodas

Parece que fue ayer cuando Eva Longoria y Pepe Bastón pusieron de cabeza a la prensa de espectáculos al realizar su boda en nuestro país, un evento que se convirtió en el más esperado de 2016 y que los novios compartieron en exclusiva para ¡HOLA! A cinco años de aquel importante acontecimiento la pareja celebró su aniversario, una fecha que la actriz compartió con sus seguidores en Instagram donde le dedicó una cariñosa felicitación a su esposo. Con una entrañable imagen de su familia, la actriz enalteció el trabajo que el mexicano realiza como papá de su hijo Santigo, además lo llamó el amor de su vida.

Feliz por ver cómo su matrimonio está en un gran momento, la actriz le escribió: “¡Feliz aniversario a este ángel que entró en mi vida! Tu amabilidad es contagiosa y me haces querer ser un mejor ser humano todos los días. ¡Gracias por ser el mejor ejemplo a seguir para nuestros niños! Te amo, amor de mi vida”, se lee en feed de la actriz. En este mensaje, Eva también habló de la labor que Pepe realiza con sus tres hijos mayores; Natalia, Mariana y José Antonio a quienes procreó durante su matrimonio con Natalia Esperón, con quienes Eva tiene una excelente relación. Aunque la actriz reveló que a su esposo no le gusta figurar en sus redes sociales, la ocasión lo ameritaba.

Aunque no suele publicar fotos de Pepe, cuando se trata de fechas especiales como esta, la actriz hace una excepción a su propia regla, tal como ocurrió el pasado 14 de febrero cuando, con una romántica imagen al lado el mexicano, escribió: “¡Feliz día de San Valentín a este increíble y apuesto hombre! Te amo”. Un gesto similar lo tuvo durante el pasado Día del Padre, cuando Eva posteó: “¡Feliz día para el mejor esposo y padre de todos los tiempos! Nuestro hijo tiene mucha suerte de tenerte como ejemplo de la vida. Eres el hombre más amable, asombroso e inteligente que existe. Te amo amor de mi vida”, le escribió la actriz.

La historia de amor de Eva y Pepe

Convertidos en un matrimonio estable con un hijo en común, Eva Longoria y Pepe Bastón se muestran tan enamorados como el primer día. Echando un vistazo al pasado recordamos cómo se dio el flechazo entre la actriz hollywoodense y el ex ejecutivo de Televisa, una historia que, según la propia Longoria fue amor “a segunda vista”, pues tras conocerse en 2010, fue hasta 2013 que comenzaron a salir. Uno de los primeros indicios de su romance quedó documentado en Twitter cuando Eva Longoria visitó las instalaciones de la televisora de San Ángel en un recorrido que obviamente fue encabezado por Bastón. Según contó la actriz a People, en 2015, el flechazo no fue instantáneo: “Estaba saliendo de una mala relación, él también estaba terminando una, así que no hubo conexión. Tuvimos una placentera conversación, pero realmente no hubo una conexión”, recordó.

En esa entrevista, Eva platicó cómo fue el segundo encuentro con Pepe cuando el click se dio: “No tenía recuerdos de haberlo conocido la primera vez, pero de inmediato hubo chispa. Fue como un cliché con los ángeles cantando y un halo que brillaba a su alrededor, fue química inmediata”, reconoció. Contó también que luego de volverse a conocer, quedaron para desayunar y sostuvieron una cita de más de cuatro horas donde supo que él era el indicado: “Era el hombre más guapo que había visto. Fue carismático, encantador, dulce y gracioso”, narró Eva en aquella conversación. El resto es historia, ahora, Eva y Pepe han construido una de las relaciones más estables del medio del espectáculo.