Rumbo a la boda con ‘El Canelo’, Fernanda Gómez le dice ‘adiós’ a la soltería con una espectacular despedida

Después de su boda civil, Fernanda Gómez y Saúl El Canelo Álvarez han comenzado la cuenta regresiva para convertirse en marido y mujer ante Dios. Tan espectacular como su enlace ante la ley, la novia celebró su despedida de soltera, una festividad en la que estuvo acompañada de sus más allegados, siendo su hija, María Fernanda, la invitada más especial. A través de su perfil en Instagram, la esposa del boxeador compartió varias fotos de este festejo, el último antes de llegar al altar con el pugilista a quien, el pasado fin de semana, le dio el “sí acepto”, en una boda civil realizada en Punta Mita, a las orillas del mar.

Lista para convertirse en la señora Álvarez ante todas las leyes, Fernanda Gómez protagonizó su despedida de soltera, una celebración de la que compartió varios detalles en sus redes sociales, como el hecho de que fue muy íntimo el festejo, pero no menos lujoso que su boda. Rodeada de flores en tonalidades pastel, la tapatía disfrutó de principio a fin de esta fiesta dedicada a ella en la que la vimos guapísima con un crop top blanco y un pantalón acampanado rosa. La empresaria aprovechó uno de los espectaculares escenarios que formaron parte de su despedida, como la pared repleta de flores blancas y rosas donde colocaron un letrero luminoso con la frase “About to be Mrs. Álvarez” (a punto de ser la señora Álvarez), sitio donde la vimos posando con sus invitados.

A diferencia de su boda civil para la que apostaron por la discreción, pues fue hasta que los invitados comenzaron a subir fotos y videos en redes que la noticia se dio a conocer, ahora, rumbo al altar, la novia ha querido compartir con sus seguidores detalles previos a su enlace religioso. De las imágenes que compartió en Instagram destacan un par en la que aparece al lado de la invitada más especial de su despedida de soltera, su hija María Fernanda. Madre e hija posaron para dos imágenes que se convirtieron en las más entrañables de esta celebración donde vimos a la hija del pugilista feliz al lado de la novia quien, cuenta las horas para unir su vida a la de El Canelo, esta vez, ante Dios.

Aunque los novios no han revelado cuándo se casarán, esta mañana, el programa Despierta América difundió varias imágenes del sitio donde supuestamente se llevará a cabo la recepción de la boda. A tenor de las imágenes, el enlace religioso será un evento espectacular en el que se está montando un escenario pues, se presume que, como en la boda civil, donde cantó para los novios Mon Laferte, esta vez, también disfrutarán de varios números musicales, aunque hasta el momento no se sabe qué grupos o artistas amenizarán esta esperada boda. Otro de los grandes misterios, es cómo será el vestido de la novia quien, para el primer “sí acepto”, confió en el diseñador tapatío Benito Santos.

El Canelo prefiere la discreción

Aunque vimos a la novia muy emocionada disfrutando de su despedida de soltera, el novio apuesta por la discreción y en lo últimos días no ha publicado nada al respecto; sin embargo, sí ha revelado que se encuentra en su natal Guadalajara donde, hace unos días se reencontró con su ídolo, don Vicente Fernández, a quien visitó en su rancho Los Tres Potrillos. Hace unos semanas, El Canelo fue cuestionado sobre su boda con Fernanda Gómez durante una entrevista para el programa Despierta América, tema del que prefirió no dar detalles y explicó por qué: “Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó en aquella ocasión.