‘Como te extraño’, Raúl Araiza y el conmovedor mensaje con el que recordó a su papá

Han pasado 8 años desde que Raúl Araiza tuvo que informar, en vivo, durante una transmisión del programa Hoy, la noticia del sensible fallecimiento de su papá, el reconocido productor Raúl Araiza quien murió el 8 de enero de 2013, tras una larga batalla contra el cáncer de próstata. Dando lecciones de profesionalismo, el presentador del matutino informó sobre el deceso: “Mi padre hoy se adelantó”, comentó aquel día en el que, como nunca, abrió su corazón con la audiencia. Proveniente de una dinastía artística, Raúl se ha refugiado en su familia en los momentos difíciles, situación que resaltó hace unas horas en su cuenta de Instagram donde compartió una entrañable foto al lado de su padre y de su hermano pues, según posteó, últimamente el recuerdo de su padre ha estado muy presente.

Sin necesidad de esperar a que sea un día especial, el conductor posteó esta imagen en la que se le ve al lado de su padre y de su hermano Armando, instantánea que acompañó de un texto en el que expresó cuánto echa de menos de su papá: “Hoy acordándome de mi enorme padre… como te extraño”, escribió el también actor. El año pasado, durante el séptimo aniversario luctuoso del director, la producción del programa Hoy preparó una cápsula para honrar su memoria que conmovió a Raúl quien comentó: “Oír su voz sí me mueve, a cualquiera, sí pega, fue un grande, dejó mucha huella aquí, gracias por sus enseñanzas”. El presentador recordó aquel día en el que, cobijado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, informó que su padre había muerto: “Siete años que lo dijimos juntos, ustedes me apoyaron aquí, al aire, porque es lo que quería mi padre, despedirse de la gente y con los jefes”, comentó, revelando que esa era la despedida que el productor quería.

El año pasado, el presentador confesó, durante la serie de entrevistas A corazón abierto, sección del programa Hoy, cuál fue el último deseo del productor: Me dijo: ‘Vete a trabajar, se falta al trabajo hasta que estás muerto. Por favor, agradécele a Emilio, agradécele a Pepe, agradécele a Bernardo’. Todo lo que él me dijo, por eso me tocó decirlo al aire”, explicó Raúl. En esta entrevista, el presentador recordó cómo acompañó a su padre en su lucha contra el cáncer: “Cuando mi papá me dijo que tenía cáncer sentí como agua fría. Él nunca fue de tirarse al piso, ni hacerse la víctima, se fue a Veracruz y yo lo iba a visitar y hablábamos cosas muy bonitas, él y yo por eso hicimos un cierre muy bonito, me dijo que me admiraba mucho, a mi hermano y a mí, que éramos buenos hombres”, comentó.

Raúl Araiza confesó que en la niñez y en la adolescencia su padre fue muy estricto, sobre todo cuando decidió ser actor, fue en esa faceta cuando adquirió los conocimientos más valiosos de su padre. En la edad adulta, según contó, su relación se volvió más calidad: “Mi papá, ya más grande yo, ya viéndome en Hoy, después de Amor mío, en Argentina, ya viendo mi carrera con más vuelo, ya no me confrontaba, me decía: ‘Estoy muy orgulloso de ti, qué bueno mijito’, porque él sí me criticó cuando comencé conduciendo, pero él era así, su manera de decir te amo era regañándote, era presionándote, llevándote al límite”, reconoció el conductor.

No se quiso despedir de él

Aunque estuvo muy cercano en los últimos momentos de su papá, Raúl reconoció que ni él, ni su hermano Armando pudieron decirle ‘adiós’: “Nunca lo vi sufrir, nunca lo vi en dolores, nada. Hablamos con él, lo abracé, lo besé. Nunca nos despedimos”, recordó. En esta conversación, Raúl también recordó cómo enfrentó el divorcio de sus padres y cómo, a pesar de la separación siempre contó con ambos: “A mí papá lo vi poco porque se divorcia de mi mamá, yo tenía 5 años, Armando 2 y se va mi padre de la casa. Duraron 7 años de casados y ahí acabó todo, fue muy civilizado siempre, los fines de semana con el papá y viviendo con la mamá. Siempre viendo una mamá trabajadora y de un papá trabajador y exitoso. Mi papá se casó 4 veces, la quinta es la que lo enterró. Mi mamá tuvo a mi padre y de ahí pasó mucho tiempo, mi mamá de verdad era hermosa, siempre nos dijo: ‘Ustedes fueron mi vida’”, contó Araiza