América Guinart presume entrañables momentos del día de la boda de su hijo Alex

A casi una semana de la boda civil de Alejandro Fernández Jr y Alexia Hernández, nuevos detalles del enlace salen a la luz. La orgullosa mamá del novio, América Guinart, fue la encargada de publicar en su cuenta de Instagram nuevas imágenes del enlace civil de su primogénito a quien también le dedicó un lindo mensaje en el que le deseó lo mejor para su matrimonio. Recordemos que la tapatía fue una de las grandes cómplices de los novios, según reveló ella hace unos meses, en entrevista con Ventaneando, fue quien los alentó a dar el gran paso de formalizar su relación de más de una década: “Yo fui el ángel de la guarda que les dije: ‘Ya, órale hay que planear boda’ y así fue”, comentó el año pasado la exesposa de El Potrillo.

Ver cristalizado el sueño de su hijo fue muy especial para América quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir dos nuevas imágenes del día de boda, la primera, en la que aparece al lado de los novios y, la segunda, una en la que aparece fundida en un tierno abrazo con su primogénito. Guinart acompañó estas imágenes de un sentido mensaje en el que celebró que su hijo y Alexia, a quien quiere como una, se hayan convertido en marido y mujer ante las leyes: “Y finalmente llegó el día de formar oficialmente su familia. Que su unión sea eterna. Los amo con todo mi corazón”, escribió como pie de foto.

Con la misma plenitud con la que vivió la infancia de sus hijos, ahora que son adultos, América Guinart está disfrutando de verlos crecer. En agosto pasado, la tapatía se conmovió al ver llegar al altar a su hija Camila, la primera de los tres que decidió volar del nido. Tras el enlace de Cami, como le dice de cariño, comenzó con los preparativos de la boda de su primogénito pues: “Se había hablado de las dos bodas desde mucho antes, ya sabíamos, hasta Alex le dijo a su hermano: ‘Me ganaste, yo hubiera querido casarme primero”, comentó en diciembre pasado al programa comandado por Pati Chapoy.

América Guinart participó de la misma manera, en la boda de Alex, como en la de su hija, según relató: “Así como estuve involucrada en la boda de Cami, como la mamá, así ando con Alexia, claro, con Alexia y su mamá, pero para todo, ya escogimos el menú, cada cita de su vestido, porque sí me llevo muy bien con ella, es como una hija para mí y muchas veces, cuando tiene alguna bronquilla por ahí, la verdad es que yo me pongo del lado de Alexia y ando regañando a Alex, pero todo es con mucho amor”, comentó entre risas América quien, durante el confinamiento compartió mucho tiempo con su nuera, de hecho se convirtió en su compañera de entrenamiento.

Lista para hacer abuela nuevamente

A la lista de buenas noticias para la familia Fernández, además de las dos bodas, se suma el reciente nacimiento de Cayetana, hija de Camila y la primera nieta de América y Alejandro. La llegada de la bebé ha traído mucha felicidad al clan, en especial para Guinart quien ha estado apoyando completamente a su hija con los cuidados de la pequeña. Recientemente, durante el debut televisivo de la más joven de los Fernández, su orgullosa mamá, reconoció que América ha sido su principal apoyo en la maternidad: “Me ha aconsejado todo, ella es un ángel de Dios aquí en la tierra y la he visto casi todos los días, me ha ayudado en todo, le canta muchísimo mi mamá, me dice qué cantarle, me aconseja también de bañarla, los pañales, ella ha sido mi maestra”, comentó Camila Guinart a Ventaneando, a principios de mayo pasado.