La tierna foto con la que Fernanda Castillo celebró los primeros 5 meses de Liam

La ilusión crece en los corazones de Fernanda Castillo y Erik Hayser, quienes a la par de su compromiso y el inmenso amor que los une, tuvieron la dicha de hacer realidad el sueño de convertirse en papás. Precisamente, la actriz ha celebrado el quinto cumplemés de su adorado hijo Liam, y para no perder la costumbre, lo ha hecho con la publicación de una tierna foto que ha despertado suspiros entre todos sus seguidores, quienes han sido testigos de este inmenso cariño que crece con el paso de los días. Por supuesto, Fernanda también añadió a su postal un breve mensaje, para evocar así ese especial instante en que su vida y la de su prometido cambió para siempre, motivados por esta aventura a la que se han entregado por completo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Fernanda dio a conocer la postal en la que aparece cargando a su bebé mientras este disfruta de una siesta en sus brazos. Al mismo tiempo, la estrella dejó ver lo mucho que ha crecido Liam a lo largo de estos meses, un periodo en que la maternidad le ha permitido atesorar valiosos aprendizajes. Por supuesto, al pie de la instantánea publicada en sus redes sociales, la intérprete expresó la gran felicidad que la invade en estos momentos, en los que simplemente todo macha de maravilla. “A esta misma hora (19:50), hace 5 meses, llegaste a nuestra vida Liam, y ¡nos hiciste inmensamente felices!”, escribió la orgullosa mamá, haciendo partícipes a sus fanáticos de su gran ilusión.

VER GALERÍA

Tras dar a conocer esta muestra de cariño, la reacción de Erik no pudo faltar, quien de manera breve definió la linda escena protagonizada por su prometida y su hijo. “Mi definición de amor puesta en una imagen”, agregó en uno de los comentarios, el cual ha recibido varios “me gusta” y un sinfín de felicitaciones por la bella familia que ambos han conformado. Por si fuera poco, Fernanda también dio un vistazo de la dulce sorpresa que recibió en casa para celebrar a su pequeñito; un pastel decorado con una jirafa y algunos chocolates, en los que se puede leer “Liam, 5 meses”, un detalle que presumió a través de sus historias en Instagram, espacio en el que ha mantenido muy al tanto a sus seguidores de todo lo que acontece en su entorno personal.

VER GALERÍA

Recordemos que el pasado Día de las Madres, Fernanda incluso abrió su corazón sobre lo mucho que la maternidad transformó su manera de ver la vida, agradeciendo a su bebé por permitirle continuar, a pesar de la crisis de salud por la que atravesó poco tiempo después de haber dado a luz. “Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras ‘mamá’…”, expresó la estrella, quien recibió todo el amor del público que la sigue.

El regreso de Fernanda al trabajo

A cinco meses del nacimiento de Liam, y tras superar un complejo episodio de salud, Fernanda ha logrado salir adelante, dando muestra de su enorme amor por la vida y por todas esas gratificaciones que la han llenado de dicha, como la oportunidad de dedicarse a lo que más ama, la actuación. Por tal motivo, la actriz ha vuelto a los sets de grabación, tal cual lo dio a conocer en días pasados, al mostrar imágenes en sus redes sociales desde la locación de la nueva película que ya se encuentra filmando, u a producción titulada Enfermo de Amor, y en la que comparte créditos con Andrés Palacios y Mónica Huarte. “Mamá que trabaja”, agregó en una de las imágenes en las que se le ve entre luces, cámaras, cables y gente de producción.

VER GALERÍA