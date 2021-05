'Mi ídolo', El Canelo presume su encuentro con Vicente Fernández

Después de la espectacular boda civil con Fernanda Gómez, el pasado 15 de mayo, realizada en Punta Mita, Saúl El Canelo Álvarez, aprovechó su estancia en nuestro país para visitar a su ídolo, don Vicente Fernández. Disfrutando al máximo de la excelente etapa, profesional y personalmente, que está viviendo, el boxeador cumplió esta tarde otro de sus sueños al encontrarse con El Charro de Huentitán, a quien visitó en su rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara. Como buen tapatío, el pugilista es fanático de la música vernácula, en voz de uno de los grandes representantes del género, don Vicente quien, en el pasado, ya se había declarado admirador de el joven deportista.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio del éxito que tiene sobre el ring, El Canelo conserva la humildad de sus inicios, época en la que contó con el apoyo incondicional de su ídolo musical don Vicente Fernández quien desde entonces sigue muy de cerca su trayectoria como boxeador: “No porque haya ganado, sino porque lo ha demostrado en las peleas. Es un muchacho que va a llegar a dónde nadie ha llegado”, comentó hace 10 años El Charro de Huentitán en entrevista con Televisa Deportes durante uno de los primeros triunfos de El Canelo donde tuvo la oportunidad de celebrar con él su victoria. A más de una década de aquel entrañable momento, los amigos se vuelven a encontrar.

VER GALERÍA

Feliz por ver hasta dónde ha llegado aquella joven promesa del boxeo mexicano, esta tarde, don Vicente abrió las puertas de su racho para recibir a El Canelo con quien disfrutó de una tarde en la que intercambiaron obsequios y halagos. El primero en compartir con sus seguidores en Instagram esta reunión fue el boxeador quien publicó una imagen al lado de don Vicente que acompañó de la frase: “Con mi ídolo”. En esta visita, el deportista le llevó al cantante el cinturón de campeón de la CMB que ganó tras su contienda con el británico Billi Joe Saunders, el pasado 8 de mayo, en el AT&T de Dallas, Texas.

En la imagen que publicó El Canelo, aparece con don Vicente, sentados en un sofá del rancho del cantante en el que aparecen posando con el cinturón y un disco autografiado por el cantante. Por su parte, don Vicente también aprovechó este encuentro para tomarse una foto con el campeón, misma que compartió en su perfil de Instagram con la leyenda: “Con mi ídolo, El Canelo”. En esta instantánea, El Charro de Huentitán aparece portando el cinturón del boxeador y en posición de guardia, una pose muy común entre los boxeadores. Esta imagen provocó la reacción de más de 148 mil seguidores del cantante, entre la que destaca la del productor Memo del Bosque quien escribió: “Puro campeón”, haciendo referencia al éxito de ambos.

VER GALERÍA

El Canelo se juró amor eterno con Fernanda Gómez

A través de redes sociales, el pasado 15 de mayo, se dio a conocer que el boxeador contrajo nupcias por el civil con su Fernanda Gómez, mamá de su hija María Fernanda, con quien protagonizó una boda de ensueño realizada a orillas del mar en Punta Mita. Sobre este tema, hace unas semanas, el boxeador habló sobre los rumores de su enlace, información que ya se había filtrado en los medios: “Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó en entrevista a Despierta América.