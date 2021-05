En medio de su franca recuperación, Toño Mauri revela que está listo para regresar a trabajar

Cada día más recuperado, Toño Mauri continúa enfocado en recobrar por completo su salud, pero dispuesto a ir retomando sus actividades cotidianas. Tras hacer su sueño realidad al entregar en el altar a su hija Carla Mauri, realizada el pasado 7 de mayo en Miami, ciudad donde el actor enfrentó su batalla contra el Covid-19 y las secuelas que lo mantuvieron en el nosocomio. Luego del conmovedor momento que protagonizó con su hija, el actor está listo para regresar al trabajo en su faceta como productor en la bioserie de Miguel Bosé quien, según contó, está muy involucrado en cómo se contará su historia.

En entrevista con el programa Sale el sol, Toño Mauri dio detalles de su regreso laboral: “Sí, estamos produciendo la serie de Miguel Bosé, con él, él es el productor, está el señor Bastón también, mi socio y yo. Estamos produciendo una bioserie que, además, está fascinante, la vida de Miguel es de verdad, aunque alguien le va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones”. El actor reconoció que Miguel Bosé está involucrado al máximo en su serie: “Él es un ser increíble y lo que él cuenta va a llamar mucho la atención de la gente y es la otra cara que no conocemos, la cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas qué hay detrás”, explicó.

Toño Mauri contó que Miguel Bosé estuvo muy pendiente de su recuperación: “Él es el primero. Estuvo hace poco en casa de mi hermana y le dijo: ‘Oye Toño, tu hermano, mi socio, ya que se apure para estar bien porque me urge empezar’”. El actor reveló que pese a su hospitalización este proyecto no se detuvo pues se comenzó semanas antes de que comenzara su lucha contra el Covid-19, situación por la cual está en una etapa muy avanzada: “La verdad es que nunca se paró, en todo esto, los escritores siguieron trabajando, la serie prácticamente ya está toda escrita y es una bioserie maravillosa”.

Toño Mauri se animó a comparar esta bioserie con el éxito que ha representado la de Luis Miguel, donde él también participa como productor: “Como pasó ahora con Luis Miguel. Estamos acostumbrados a oírlo cantar, pero no sabíamos qué había detrás”, explicó. Sobre quién será el actor quien dé vida a Miguel Bosé, adelantó que todavía no ha sido elegido: “Fíjate que yo me perdí en ese lapso, en ese paso, porque yo no estaba, pero sé que todavía no lo han visualizado, es difícil, si buscas a alguien, como, si fuera el caso de Diego que, no sólo se llega a parecer mucho a Luis Miguel, sino que él canta las canciones de la serie y la voz podrías decir que es Luis Miguel”, dijo.

Toño Mauri quiere llevar su historia a la pantalla chica

Como productor, en los últimos años, Toño Mauri se ha dedicado a buscar historias que inspiren, situación que lo ha llevado a pensar que su propio testimonio en contra del Covid-19. A finales de marzo, Antonio Mauri, hijo del actor habló de esta idea en entrevista para TVyNovelas: “No tenemos todavía nada en concreto, pero sabemos bien qué nos pasó a cada quien, y sólo es cuestión de pre-producirlo. Estaremos muy emocionados cuando eso venga. Todavía seguimos en la etapa de estar con mi papá, de compartir lo que pasamos, lo que pasó él. De una u otra manera, es como circular las ideas de un guion”, comentó el joven actor quien en los últimos años ha trabajado con su papá en varios proyectos.