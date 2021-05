Enamorados, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides regresan juntos a la televisión

Los caminos de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no solo están unidos por ese gran cariño que les permitió retomar su romance, sino también por el ferviente amor que tienen a su profesión como actores. Gracias a ello, -y a su inigualable complicidad-, han hecho realidad un anhelado sueño, razón por la cual tuvieron que viajar de manera temporal semanas atrás a Vancouver, en Canadá, aunque los detalles del importante proyecto que los llevó a permanecer por aquella ciudad seguían siendo un misterio. Finalmente, la guapa actriz ha revelado el nombre de la producción televisiva de la que tanto ella como su novio forman parte, mostrando incluso algunas de las fotos en las que se deja ver en su personaje.

Fue a través de sus redes sociales, que Esmeralda dio a conocer su participación en el capítulo final de la popular serie The Good Doctor, y el cual se dice será transmitido el próximo 31 de mayo. Se sabe también que la estrella interpretará el papel de la enfermera Ana Morales, un reto que ha asumido con total entusiasmo. Cabe destacar que en una de las imágenes que publicó la actriz en su cuenta de Instagram, se aprecia una de las escenas de ese episodio, en el que aparece junto a Fiona Gubelmann, quien en la historia da vida a la doctora Morgan Reznick, y a la que por cierto le ha dedicado un lindo mensaje. “Un gran honor trabajar contigo, increíble compañera de escena, alma hermosa @fionagubelmann. ¡Eres lo máximo! @the gooddoctorabc”, escribió.

Pero eso no fue todo, porque en otra de las historias, Esmeralda mostró la foto de Osvaldo Benavides, que de igual manera tendrá una participación especial en esta entrega, en la que interpretará al doctor Mateo Rendon Osma. De acuerdo con lo que ha sido revelado, ambos personajes se verán envueltos en una importante misión durante la transmisión de este capítulo, en el que el prestigiado equipo médico del ficticio hospital de St. Bonaventure, ubicado en San José, California, tendrá que emprender un viaje a Guatemala para apoyar a los pacientes de un hospital rural.

Felices de retomar su noviazgo

Recordemos que a finales de abril, Esmeralda destapó el gran momento que ahora vive junto a Osvaldo, con quien retomó su relación sentimental tras un periodo en el que estuvieron separados, aunque nunca dejaron de ser buenos amigos. La actriz mostró un par de clips en sus historias de Instagram, en los que aparece besándose con el actor, quien precisamente también voló a la ciudad de Vancouver por aquellas fechas, aunque para ese entonces no se sabía que él también formaría parte de la serie. “Nosotros”, se puede leer en una de las publicaciones en las que aparecen de lo más románticos disfrutando de este momento.

Lo cierto es que para Esmeralda todo ha marchado de maravilla, pues a la par de que en el corazón prevalece la estabilidad, en lo profesional todo va cobrando fuerza, así lo expresó aquel día en que dio un avance de la sorpresa que ya estaba preparando, haciendo un llamado a sus fanáticos a no darse por vencidos en la conquista de cada uno de sus sueños. “Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas súper mágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos, y del cual siempre quise formar parte, y lo único que les quiero decir es: ‘Nunca dejen de creer en ustedes’. No permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños, y en los momentos más difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera…”, dijo en una transmisión en redes sociales, en la que además compartió que debido a su look de cabello corto había sido rechazada en diversos castings en México y Latinoamérica, lo que la llevó a caer en depresión.

