'No ha sido un camino fácil', Sofía Castro sobre su transformación física

Desde hace unos meses, Sofía Castro ha estado trabajando duro para alcanzar una importante meta que tiene que ver con su bienestar. Con el objetivo de esculpir su figura y mantenerse saludable, la actriz adoptó un nuevo régimen alimenticio y eligió los pilates como una herramienta para tonificar su cuerpo. Emocionada con los resultados, la actriz compartió con sus seguidores en Instagram que su constancia comienzan a notarse, situación que la mantiene motivada, aunque admitió que el cambio no ha sido nada sencillo.

A través de varias historias, la primogénita de Angélica Rivera, platicó a sus seguidores que su esfuerzo ya se ve reflejado en su cuerpo y en su salud: “Les quiero compartir porque de verdad estoy muy contenta y muy orgullosa de que lo estoy logrando, de que estoy cumpliendo mi meta. Acabo de salir del nutriólogo y me felicitó, que bajé de grasa, que subí músculo, que bajé de talla también”, explicó la actriz. Aprovechó para revelar que su transformación física la ha realizado de la mano de expertos: “Estoy sana, para la gente que me comenta cosas que no, quiero decir que estoy perfectamente bien, que lo estoy haciendo de la mano de una nutrióloga”.

A nada de llegar a su meta, Sofía Castro admitió que el proceso le representó un gran reto: “No ha sido un camino fácil, porque no lo es; es un camino de mucha disciplina, de mucha constancia de quitarte los antojos, pero si quieres, se puede”. Por último, la actriz reconoció que complementa su rutina de ejercicio con Pilates, una actividad que ha cambiado por completo su figura que ahora luce mucho más estilizada: “Empecé a ver muchos más cambios en mi cuerpo, me empecé a súper marcar. No he podido tomar clases por todo el tema de la serie, me urge regresar”, comentó haciendo referencia a que, debido a las grabaciones de Malverde el santo patrón no ha podido acudir a las lecciones que toma en Miami.

Sofía Castro alza la voz en contra del bullying

En el espacio que abrió en Youtube donde cuenta con un canal en el que comparte varias cosas de su día a día con sus suscriptores, hace unos meses, Sofía compartió un video en el que habló de la batalla que tuvo que luchar muchos años con su cuerpo, tras una difícil etapa de acoso escolar: “Yo a los 12, 13 años estaba gordita, tenía sobrepeso y me molestaban en la escuela por eso”, confesó. La actriz reconoció que lamentablemente se ha enfrentado nuevamente a las críticas en su vida adulta, ahora, a través de las redes sociales: “Ahora me dicen que estoy muy flaca y antes me decían que estaba gorda. Entonces, nunca le das gusto a nadie, solamente te tienes que dar gusto a ti”, reconoció.

La actriz reveló que fue su familia quien la ayudó a lidiar con esta situación: “Yo gracias a Dios tengo la suerte y la fortuna de tener dos papás maravillosos, de tener dos hermanas que son mi fuerza, de tener amigas increíbles, de tener un novio que me da mucho para arriba y eso también es muy importante”. Por último, Sofía contó cómo salió adelante: “Tuve muchos problemas de autoestima porque yo no me valoraba y yo no me creía capaz de merecer algo bonito, de tener algo sano porque me compré todo lo que la gente decía de mí (…) Siempre te tienes que poner en los zapatos de los demás, nunca juzgues a nadie porque no sabes la batalla que está peleando. Por favor no se dejen, nadie es más importante que uno mismo”, finalizó.