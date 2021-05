'Estuvo bastante fuerte', Aislinn Derbez revela por qué tuvo que ser operada

En días pasados, Aislinn Derbez encendió las alarmas entre todos sus fanáticos, cuando dio a conocer que debido a un problema de salud tuvo que acudir de emergencia al hospital, en donde le fue realizada una cirugía. Por fortuna, no hubo mayor contratiempo y logró recuperarse de manera favorable, tanto así que ha retomado sus actividades con normalidad. De hecho, la hija de Eugenio Derbez fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se tomó algunos minutos para dar detalles a la prensa de esta situación, la cual la mantuvo muy preocupada desde un inicio, aunque gracias a que actuó con toda la inmediatez pudo evitar alguna complicación. Por supuesto, su familia permaneció a su lado para estar muy pendiente de ella, según dijo durante la breve charla en la que iba acompañada por su hija Kailani.

Con la transparencia que la caracteriza, Aislinn contó cómo vivió este momento del que incluso reveló algunas imágenes en redes sociales, confesando que llegó a sentir temor por lo que pudiera haber ocurrido. “Sí estuvo rudo, la verdad sí me asusté porque ven que luego lo del apéndice es medio peligroso, y sí puede ser muy grave, pero hasta eso no estuvo tan grave, lo agarraron a tiempo, antes de que se reventara…”, dijo en entrevista con varios medios, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Ventaneando. “Pero sí, no saben el dolor, sí estuvo bastante fuerte...”, agregó la actriz de lo más amable, mientras trataba de abrirse paso entre todos los reporteros.

Por si fuera poco, Aislinn compartió que debido a la hora en la que comenzó a sentirse mal, tuvo que buscar una alternativa inmediata para acudir al hospital, a donde poco tiempo después llegó su familia para ponerse al tanto de lo que estaba ocurriendo. "Me dio a la mitad de la noche, me tuve que ir en Uber al hospital. Ya después llegó mi familia…”. Eso sí, la protagonista de La Casa de las Flores admite que en ese instante se sintió vulnerable, en el que los médicos tuvieron que actuar de inmediato para resguardar su salud. “Siempre que entras al quirófano te da un poquito de miedo que te pase algo. La verdad es que estaba muy bien todo, estaba muy sano todo, pero sí me dio esa cosita de que entras al quirófano y que te van a anestesiar y no sabes qué va a pasar...”, dijo.

Un Día de las Madres diferente

Recordemos que fue el pasado 10 de mayo cuando Aislinn dio la noticia de su paso de emergencia por el hospital, publicando en sus historias de Instagram un par de fotografías en las que se le observa en una camilla. “Hola apendicitis”, escribió en una de las postales, sin dar más detalles de la situación. Precisamente, ese contratiempo hizo que la intérprete tuviera un Día de las Madres diferente, aunque eso no le impidió festejar junto a su pequeña Kailani, pues por fortuna fue dada de alta en tan solo algunas horas. “Pero la buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar”, agregó en la segunda imagen en la que aparece sonriente junto a su hija.

Por supuesto, Aislinn también pudo viajar a México en días pasados para disfrutar en las paradisiacas playas de Puerto Escondido, en Oaxaca, un sitio del que se enamoró desde el primer instante, tal cual lo reveló en sus redes sociales. “Hace días me escapé un fin de semana a Puerto Escondido ya que nunca había ido ¡y me encantó!”, dijo la estrella, que atraviesa por uno de los mejores momentos en su vida, en el que además se mantiene enteramente motivada con sus actuales proyectos profesionales.

