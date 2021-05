Visiblemente conmovido, Marco Antonio Regil despidió a su fiel compañero, su perro Bernie

Desde hace cinco años, Marco Antonio Regil encontró en la calle a un cachorro con el que tuvo una conexión a primera vista. Como defensor de los derechos de los animales, el conductor no pensó ni un segundo para adoptar aquel perrito que se convirtió en su compañero más fiel y a quien bautizó con el nombre de Bernie. Luego de que el can enfrentara varias complicaciones médicas, que lo llevaron en dos ocasiones al quirófano, el pasado 16 de mayo, el mexicano compartió con sus seguidores de Instagram una noticia que nunca hubiera querido dar: Bernie falleció. Según explicó en este conmovedor video donde no pudo ocultar su tristeza, su amigo murió a consecuencia de una complicación cardiaca que padecía.

Conmocionada por la situación, Marco Antonio Regil grabó un video en el parque donde Bernie se desplomó mientras era paseado por uno de los mejores amigos del conductor: “Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar, pero no esperaba que fuera a pasar hoy. Bernie se acaba de morir, se nos fue Bernie, probablemente fue un ataque al corazón y Bernie acaba de fallecer, aquí estamos con él en el parque. Nos estábamos riendo mucho porque le estaba dando indicaciones a Fer: ‘Que no juegue, que no camine mucho’, porque desde que se recuperó nadie lo había caminado más que yo, Fer lo bajó y me llamó desesperado, pensé que estaba bromeando. Estaba caminando y le dio un paro cardiaco, lo tratamos de revivir, le dimos masajito en su corazón”, explicó.

Con lágrimas en los ojos, Marco Antonio dijo que, hasta el día de su muerte, Bernie le dio una gran lección de vida: “Me ayudó muchísimo, me ayudó a salir de una depresión muy fuerte y me enseñó muchas cosas, todo el mundo amaba a Bernie. Hoy cumplió su misión y yo me enfrento, otra vez, al dolor de una pérdida, se ve que está en mi curriculum espiritual, estos últimos años, se ve que hay algo importante que tengo que aprender de perder a alguien a quien amo y es lo que es”, explicó. El conductor reveló que decidió hacer este clip porque sus seguidores han mostrado siempre gran aprecio por su mascota: “Estamos muy tristes y como yo sé que ustedes lo adoran, lo aman, siempre le dan tanto cariño, tanto amor y conocen su historia desde que lo adopté, desde que nos encontramos en la calle ha sido, de alguna forma, como ustedes dicen: ‘Es el perrito de todos’”.

El conductor también compartió un video donde compartió momentos entrañables de su historia juntos, en especial, el clip del momento en que lo encontró en la calle: “Hace 5 años. ¡Gracias Bernie! Te vamos a extrañar”, escribió como descripción de este video. A finales de marzo, Marco Antonio Regil compartió con sus seguidores que Bernie estaba lidiando con problemas de salud: “Es la misma operación que tuvo hace un año, pero la otra patita trasera. Es una lesión muy común en perros grandes cuando son muy activos. Es tal cual como les sucede a los atletas. La cirugía tiene un nivel de riesgo por su condición cardiaca, pero ha respondido bien a los medicamentos y nos dieron luz verde para proceder”, comentó sobre la primera operación de rodilla del perrito.

La condición cardiaca que le arrebató la vida

En aquella primera operación, los médicos descubrieron que, además de el problema con sus rodillas, Bernie tenía una falla cardiaca: “Literalmente Bernie tiene un corazón muy grande, tiene una miocardiopatía que es cuando el corazón es más grande de lo que debería de estar, finalmente el corazón en un músculo, entonces, sí el músculo es más grande, en lugar de bombear sangre, el corazón no logra apretar lo suficiente y entonces empieza a galopar, en lugar de tener un latido constante. Yo me había dado cuenta que se cansaba muy rápido, pero yo no le había dado importancia yo pensé que simplemente era un perro que no le gustaba correr mucho, pero cuando se lesiona de la rodilla le tuvieron que hacer le hicieron un examen de corazón y ahí nos dimos cuenta”, comentó el presentador en aquella ocasión.