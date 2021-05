Entre lágrimas, Adamari López celebra su cumpleaños 50 recordando el milagro de ser mamá

Este 18 de mayo Adamari López está de fiesta por su cumpleaños número 50, una fecha que celebró por todo lo alto en el matutino, Hoy día, donde cobijada por sus compañeros de trabajo protagonizó un programa especial dedicado para ella. Bajo el título de Los 50 de Ada, la emisión abrió su transmisión con un conmovedor mensaje de Alaïa dedicado a su mamá: “Hola mami, te amo mucho, sé que nos vamos a divertir mucho en tu cumpleaños hoy, te amo mucho, eres la mejor mamá del mundo y eres muy hermosa. Bye, te amo”. Muy emocionada por el detalle, Adamari reconoció que su hija es su principal motor: “Hace latir mi corazón tan grande. Todo el mundo sabe el amor tan grande que le tengo a mi hija, todo el mundo sabe todo lo que desee tener un bebé”, dijo.

En ese sentido, como parte del festejo de su cumpleaños, la conductora abrió su corazón y a lo largo de este programa estuvo compartiendo algunas confesiones, como la infinidad de veces que le pidió a la Virgen de Guadalupe que le pidió el milagro de ser mamá, una petición que sí le concedió, pese a todo pronóstico: “Fui muchas veces a donde estaba el manto de la virgen para pedirlo, lo pedí de rodillas, parada, lo pedí con los ojos cerrados, abiertos y con el corazón lleno de fe sabiendo que ella iba a interceder ante Dios para que me pudiera mandar ese milagro, ese bebé que tanto deseaba”, recordó. La fe de Adamari sí que movió montañas: “Después llegó; yo me había hecho terapia de fertilidad, esa terapia no funcionó y Dios supo encontrar la manera, a través de esa intercesión la Virgen, para que yo pudiera tener a Alaïa en mi vientre”, contó visiblemente emocionada.

Y es que para Adamari el camino hacia la maternidad se convirtió en todo un peregrinar que catalogó de los momentos más complicados de su vida: “Si tuviera que decirte dos momentos difíciles, tendría que decirte que el divorcio y esa frustración de querer ser mamá y de que no llegara”, le confesó a su compañera Rebeka Díaz-Smith. En entrevista, López reconoció que el miedo a no poder tener hijos fue muy grande: “Tenía un 5% de posibilidades de ser mamá y cuatro meses después, inesperadamente llegó Alaïa”, comentó recordando aquel milagro. La puertorriqueña aseguró que, aunque vivió su embarazo a plenitud, también lo hizo con mucha cautela: “Celebraba todos los días de que sentía a mi bebé y de que iba creciendo, pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar”, recordó.

Adamari también narró cómo fue que tuvo que enfrentar la sensible muerte de su papá, días antes del nacimiento de su hija: “A la semana 34, mi papá fallece, traté de guardar mucha compostura porque yo decía no puedo afectar a mi bebé, pero era uno de los dolores más grandes que podía sufrir. De alguna manera me dejó saber que estaba bien porque, cuando Alaïa nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días, entonces fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante, entonces, es algo que nunca voy a olvidar”, contó entre lágrimas.

Adamari llega más guapa que nunca a los 50

En esta entrevista, Adamari también habló de su espectacular cambio físico que ha conseguido gracias a su disciplina y luego de adaptarse a un régimen alimenticio mucho más sano: "Dije: ‘No puedo llegar a los 50 años como me veo ahora’, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver, no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales, decía: ‘¿por qué no logro bajar de peso?’. Veía también los comentarios de la gente ‘está muy gorda’, ‘no se ve bien’ y yo empecé a no sentirme tan bien como yo quería”, reconoció. La conductora aseguró que el cambio no solamente es físico, pues también está trabajando en la parte emocional y espiritual: “Por primera vez, después de haber pasado por el cáncer y de mi divorcio, fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca”, confesó.