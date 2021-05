Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sobre cómo superaron una crisis: 'Afortunadamente aguantamos'

El romance entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es uno de los más sólidos del espectáculo. Sin embargo, no han estado exentos de los retos a los que se enfrenta cualquier pareja. Lo cierto es que gracias a su madurez han podido salir adelante, pasando la página de esos episodios que hoy han quedado como simples anécdotas, enfocados en brindar amor a su familia y, por qué no, en sus nuevos proyectos. Recordemos que el famoso clan está listo para el reciente estreno de la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, razón por la cual el actor y su esposa, han hablado a corazón abierto de diversas circunstancias de su entorno personal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, los esposos fueron cuestionados sobre la principal razón que los ha mantenido unidos a lo largo de este tiempo, a lo que Alessandra respondió con su característico sentido del humor. “Porque somos muy resistentes, porque somos necios…”, dijo entre risas la cantante. De inmediato, Eugenio tomó la palabra para ahondar en lo dicho por su esposa. “Porque no creas, no somos así de: ‘Porque nos amamos’. Todos los días tenemos fricciones, todos los días es así una lucha… somos súper resistentes, ya vamos para 15 años, así somos…”, explicó el también comediante.

Durante la charla, la pareja dejó ver que si bien hoy están felices, también han atravesado por instantes complejos, por los cuales incluso pensaron en replantear sus prioridades. “Sí hemos tenido crisis en las que hemos pensado que a lo mejor tendríamos que separarnos…”, comentó Alessandra, quien no tuvo filtros a la hora de sincerarse sobre esta situación. “Después de que nació Aitana, que creo que es también normal, la pareja muchas veces entra en un proceso o en un tipo de crisis, se desestabiliza todo… El caso es que efectivamente hubo una crisis después de que nació Aitana, y la verdad es que muchas parejas, que no aguantan, ahí es donde se separan, ahí es donde no pueden más. Nosotros estuvimos a punto pero afortunadamente aguantamos…”, dijo la cantante.

VER GALERÍA

Buscaron ayuda profesional

En medio de la circunstancia en la que se encontraban, Eugenio y Alessandra tomaron la decisión de buscar ayuda profesional, una guía que les permitió encontrar un punto de equilibrio, para continuar con su relación como hasta ahora lo han hecho, enteramente cómplices y más unidos que nunca. “Buscamos ayuda, estuvimos en terapia, hubo un momento que con terapia tampoco se podía…”, reconoció Derbez. “Ya cuando vas con el terapeuta… fue una muy buena sacudida… y cuando alguien te dice: ‘Por lo que veo esto está bastante decidido, está bien, vamos a trabajar en cómo se van a separar’. Y ahí es donde dices: ‘Ah’…”, comentó el también productor de cine. “No, espérate, igual y no”, agregó Alessandra.

Recordemos que fue el pasado 27 de marzo cuando los enamorados celebraron 15 años desde su primer flechazo, una fecha tan inolvidable que recuerdan con mucho cariño. De hecho, fue Alessandra quien escribió por aquellos días un lindo mensaje en sus redes sociales, en el que dedicó profundas palabras a su esposo. “¡Hoy estamos cumpliendo 15 años juntos! Feliz Aniversario amor mío @ederbez, no puedo creer que hayan pasado ya 15 años desde aquel mágico e inolvidable día en el que nos enamoramos. Gracias por todos estos años de experiencias maravillosas, aventuras increíbles, profundo aprendizaje, sueños cumplidos e inmenso amor. Te amo con todo mi ser”, dijo la intérprete de Sentidos Opuestos.

VER GALERÍA