Sofía Rivera Torres comparte las primeras imágenes de su debut en las telenovelas al lado de Marcus Ornellas

La cuenta regresiva para el estreno en Estados Unidos de Si nos dejan comenzó. El remake de Mirada de mujer, que será protagonizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas está por llegar a la pantalla chica y todos los involucrados están felices de compartirlo con el mundo. Una de las más entusiasmadas con esta noticia es Sofía Rivera Torres para quien este proyecto representa su gran debut en las telenovelas, razón por la cual, esta tarde, compartió fotos de las grabaciones de este melodrama al lado del brasileño con quien, a tenor de las imágenes tiene varias escenas. La conductora de ¡Qué importa! aprovechó este post para mostrarle a sus seguidores cómo se verá en su ingreso a este tipo de género televisivo.

Con un álbum de tres fotos y un video del promocional de la telenovela, Sofía Rivera Torres escribió: “¡Qué emoción! Estamos a sólo 15 días del gran estreno de Si nos dejan este 1 de junio”. Según sabemos este proyecto se estrenará, primero, en Estados Unidos, para luego transmitirse en México, aunque todavía no se ha revelado la fecha en la que el público nacional podrá ver este melodrama. En este post, Sofía aparece en un par de escenas con Marcus Ornellas quien reaccionó a su publicación con la frase: “¡Con todo Sofía Rivera Torres!”. Gracias a los detalles que la esposa de Eduardo Videgaray ha estado compartiendo con sus fans en redes, sabemos que se lleva de maravilla con el resto del elenco donde también figura Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

En esta nueva aventura como actriz, Sofía ha contado con el apoyo incondicional de su fan número uno, su esposo, Eduardo Videgaray quien se mostró muy orgulloso de este nuevo logro en su carrera: “Nace una estrella, ¡Felicidades!”, le escribió en la zona de comentarios. Conmovida por la reacción del conductor, Rivera Torres le respondió con un: “Te amo, gracias por tu apoyo amor de mi vida”. Recordemos que fue en febrero pasado cuando, un enorme arreglo de flores llegó al camerino de Sofía durante su primer llamado, gesto que provocó que ella compartiera con sus seguidores la noticia de su incursión en la actuación: “Me tenía que esperar a que estuviera todo listo y en orden. Hoy fue mi primer día de grabación, así que ya, oficialmente se los puedo compartir”, confesó en aquella ocasión.

Aunque Sofía Rivera Torres lleva tiempo en el medio del espectáculo, hasta ahora, no había realizado ningún trabajo en telenovelas, una oportunidad que, según confesó, le llegó justo cuando menos lo esperaba: “Es un honor que me hayan considerado para el proyecto. Por fin me toca hacer algo que amo, entonces, estoy muy entusiasmada, ya les iré contando poco a poco y conforme vayan avanzando las grabaciones, por lo pronto les puedo decir que, tanto en México, como en Estados Unidos nos van a poder ver, va a salir por canal de Las Estrellas y por Univisión”, explicó la actriz hace un par de meses cuando dieron inicio las grabaciones.

Su ingreso a la Fábrica de sueños

Sofía Rivera Torres no pudo evitar su emoción por grabar en Televisa este proyecto con el que iniciará formalmente su carrera como actriz de telenovelas: “¡Me buscaron para hacer mi primera telenovela!, así que, seré parte del elenco de la telenovela Si nos dejan que es producción de Televisa. No saben qué fregón se sintió caminar por los pasillos de Televisa, hace unos días, como parte ya del talento de la empresa, porque había estado ahí antes, pero no como talento de la empresa, así que ya arrancamos con grabaciones, Si nos dejan”, comentó emocionada durante su ingreso a la Fábrica de sueños.