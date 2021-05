Lupita Jones, feliz con el triunfo de Andrea Meza en Miss Universo: ‘Ahí está el resultado de un trabajo bien hecho’

Justo un día antes de que se cumplieran 30 años de haberse coronado como Miss Universo, Lupita Jones festeja uno de sus logros profesionales más importantes: la coronación de Andrea Meza, la representante de México, en este mismo certamen de belleza. A la distancia (pues por segunda ocasión, desde 1991, no pudo asistir al concurso), la Presidente de Mexicana Universal celebró por todo lo alto la victoria de la joven, originaria de Chihuahua, quien se convirtió en la tercera mexicana en obtener este titulo internacional. Una de las reacciones más esperadas en redes era precisamente la de Lupita quien, minutos después de que se dio a conocer que México ganó, escribió en Instagram: “Ya eres parte de la historia de México @Andreamezamx ¡Felicidades!”.

En otro mensaje, también en esta red social, escribió: “¡Felicidades @Andreamezamx! Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevaron hasta el lugar que hoy ocupas en @MissUniverse ¡Viva México!”. Además de estos posts, Lupita publicó un clip de la videollamada que realizó anoche con la nueva Miss Universo: “Fue una gran noche para todos nosotros gracias”, se escucha decirle Lupita a Andrea quien respondió con un: “Me da mucho gusto, gracias a ti por todo, todavía como que no me la creo, estaba que no me la creía, grite y grite, hubieras estado para que escucharas la porra de la gente, era una cosa maravillosa”, le contó Andrea.

En esta conversación Lupita dejó claro que este triunfo fue posible a la perseverancia de la joven: “Ya descansa muñeca, hiciste una gran noche, una gran competencia y ahí está el resultado de un trabajo bien hecho. Te mando muchos besos, que Dios te bendiga, buen viaje a Nueva York”. Por último, Lupita publicó un video en el que se dijo muy satisfecha con el resultado que obtuvo Andrea Meza: “Mi corazón no es lo suficientemente grande para guardar tanta emoción, México volvió a ganar Miss Universo”, comenta Lupita en este videoclip donde aprovechó para reconocer el gran trabajo que realizó la chihuahuense.

En ese video, Lupita dedicó un sentido mensaje a la ganadora quien dio lecciones de seguridad y confianza sobre la pasarela: “Estoy muy orgullosa de ti querida Andrea, eres una campeona, eres una mujer de lucha, de esfuerzo, de dedicación, una mujer que se plantea metas y trabaja en conseguirlas. Me siento muy orgullosa de ti, tienes un gran mensaje que dar acerca de la fortaleza de la mujer mexicana, te quiero y deseo lo mejor para ti, disfruta mucho este momento y sobre toda la gran experiencia de ser Miss Universo y de llevar tu mensaje a todo el mundo”, comentó la exMiss Universo.

Andrea Meza y su momento más difícil en Miss Universo

Aunque Andrea Meza está atravesando por un gran momento en su vida. La Miss Universo reveló que en su gran noche de coronación no estuvo presente su mamá quien, debido a una complicación de salud no pudo viajara Miami; sin embargo, esta mañana, durante su participación en el programa de Telemundo, Hoy día, tuvo la oportunidad de agradecerle en un enlace con ella: “Yo sé que tu no pudiste estar conmigo, aquí en persona; sin embargo, tu haz estado en todo el proceso, siempre detrás de mí, siempre apoyándome, siempre dándome lo mejor de ti y te lo agradezco porque yo no estaría aquí su no fuera por ti, porque no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido por todo ese amor que me brindas, te amo y pronto estaré en casa celebrando contigo”, comentó la nueva Miss Universo.